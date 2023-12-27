Украинцы ухудшили оценку экономики страны и своего благосостояния — опрос
Большинство украинцев – 66% – оценивают экономическую ситуацию в стране как "очень плохую" или "достаточно плохую". В феврале-марте 2023 года скептически оценивали экономическую ситуацию 55% украинцев, в мае 2021 года – 60%. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Итоги 2023 года: общественное мнение украинцев", проведенного Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.
Довольны экономическим положением страны только 4% украинцев.
Также ухудшились оценки уровня благосостояния семьи: 37% называют его "плохим или очень плохим", 51% – "не плохим", но и "не хорошим", и только 10,5% – "хорошим". Весной этого года оценка составляла 35%/50%/12%, в мае 2021 года – 36%/48%/14% соответственно.
Снизилась доля украинцев, которым хватает денег только на самое необходимое. Весной концы с концами сводили 14% украинцев, в декабре – 10%.
Доля тех, кто ожидает улучшения благосостояния в ближайшее время, составляет 8%, ухудшения – 25%, что не изменится – 53%.
Больше оптимизма у украинцев по поводу благосостояния их семей в ближайшие 2-3 года: 34% считают, что оно улучшится, 18% – что ухудшится, 19% – что не изменится.
- Польша – страна-лидер по уровню позитивного отношения украинцев к соседним странам – опрос.