Украинцы ухудшили оценку экономики страны и своего благосостояния — опрос

Фото: Минсоцполитики/Facebook

Большинство украинцев – 66% – оценивают экономическую ситуацию в стране как "очень плохую" или "достаточно плохую". В феврале-марте 2023 года скептически оценивали экономическую ситуацию 55% украинцев, в мае 2021 года – 60%. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Итоги 2023 года: общественное мнение украинцев", проведенного Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Довольны экономическим положением страны только 4% украинцев.

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Также ухудшились оценки уровня благосостояния семьи: 37% называют его "плохим или очень плохим", 51% – "не плохим", но и "не хорошим", и только 10,5% – "хорошим". Весной этого года оценка составляла 35%/50%/12%, в мае 2021 года – 36%/48%/14% соответственно.

Источник: опрос "Итоги 2023 года"

Снизилась доля украинцев, которым хватает денег только на самое необходимое. Весной концы с концами сводили 14% украинцев, в декабре – 10%.

Доля тех, кто ожидает улучшения благосостояния в ближайшее время, составляет 8%, ухудшения – 25%, что не изменится – 53%.

Источник: опрос "Итоги 2023 года"

Больше оптимизма у украинцев по поводу благосостояния их семей в ближайшие 2-3 года: 34% считают, что оно улучшится, 18% – что ухудшится, 19% – что не изменится.

Источник: опрос "Итоги 2023 года"

Справка Опрос методом face-to-face проводился с 8 по 15 декабря 2023 года. Опрошены 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Опрос методом face-to-face проводился с 8 по 15 декабря 2023 года. Опрошены 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Польша – страна-лидер по уровню позитивного отношения украинцев к соседним странам – опрос.

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