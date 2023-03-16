Украинцы вложили пол миллиарда гривен в военные облигации в Дии

Украинцы приобрели пол миллиарда военных облигаций в Дии. Об этом говорится в сообщении сервиса в Telegram-канале.

"Гордимся нашими людьми! Но еще не время останавливаться. Пока идет война, государство нуждается в ваших вкладах. Ведь каждая облигация – это оружие, техника и необходимые медикаменты для наших защитников и защитниц", – говорится в сообщении.

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При покупке ОВГЗ нет комиссии, нет уплаты налога с дохода. А доход от 11% до 16% годовых.

Как работает покупка облигаций в Дии?

Стоимость одной военной облигации – от 900 гривен. Они различаются по:

- датами выплат – на срок до 1,5 года;

- процентам дохода – от 11% до 16% годовых;

- названиям в честь временно оккупированных городов и территорий – Херсон, Мелитополь, Мариуполь, Крым и т.д.

Украина начала выпускать рыночные военные облигации 1 марта. А с октября 2022 каждый гражданин Украины может приобрести государственные военные облигации в приложении Дия.

Наталія Софієнко

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