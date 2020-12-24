Украинцы впервые потратили за год на онлайн покупки более 100 млрд грн

Общая сумма физических товаров и услуг, которые украинцы купили онлайн в 2020 году выросла на 41% по сравнению с 2019 годом и составила 107 млрд грн. В прошлом году на онлайн покупки украинцы потратили 76 млрд грн, говорится в исследовании группы компаний EVO.

"Год назад мы прогнозировали прирост e-commerce в 2020 году на уровне 15%, но пандемия внесла существенную коррекцию. В интернете появилось большое количество новых продавцов – от мини-производств до кофеен. Большие онлайн и офлайн магазины и маркетплейсы в большинстве случаев усилили свои позиции", – указано в исследовании.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

По данным EVO, доля онлайн продаж в 2020 году выросла до 9% от общего объема продаж товаров и услуг в Украине. В Китае данный показатель составляет 30%, приводят сравнение авторы исследования.

В то же время, сумма среднего чека онлайн покупки сократилась на 10%, что в EVO связывают с тем, что люди начали покупать онлайн значительно чаще и более дешевые товары – одежду, еду, маски.

Наибольший прирост объемов покупок за 2020 год произошел в категории "медицинские товары" – на 225%. Также значительный рост зафиксирован в категориях "сельхозтовары" (83%), "товары для домашних животных" (69%) и "продукты питания" (43%).

Согласно оценкам EVO, количество онлайн-оплат за товары и услуги в 2020 году увеличилось на 50%. На маркеплейсах 15% оплат происходило при помощи банковских карт в момент покупки.

Авторы исследования утверждают, что основным фактором, сдерживающим рост онлайн-оплат является цена трансакций для продавца, которая в среднем больше на 2% от цены товара. Это в четыре раза выше, чем в европейских странах.

EVO прогнозирует, что по итогу 2021 года объем продаж в онлайн увеличится до 137 млрд грн. Среди основных тенденций следующего года авторы отмечают: появление безопасных способов онлайн оплаты на маркетплейсах, уменьшение стоимости доставки, сокращение времени обслуживания продавцами.

EVO – украинская продуктовая IT-компания, которая создает маркетплейсы для онлайн-шоппинга и заказа услуг – Prom.ua, Deal.by, Satu.kz, Bigl.ua, Kabanchik.ua, Shafa.ua, Crafta.ua, IZI.ua. EVO также создала сервис цифровых решений для бизнеса "Вчасно", интернет-площадки для проведения государственных и коммерческих торгов и аукционов Zakupki.Prom.ua и "Аукционы.Prom", развивает онлайн-сервис покупки туров – Rozetka Travel, а также "Финтех".

Июньские карантинные тренды в e-commerce: платья вместо тапок, экономия, спорт.

8 июля Портал OLX проанализировал, какие покупки в период карантина делали украинцы в интернете и из каких городов с использованием доставки от OLX эти посылки чаще всего отправлялись.

18 сентября Портал OLX и компания CBR проанализовали, что чаще всего украинцы покупают в интернете.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.