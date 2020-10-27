Кабмин отдал на дороги 61 млн грн из программы Минздрава по улучшению диагностики рака

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Кабинет министров решил передать 104,7 млн грн, которые должно было получить Министерство здравоохранения, другим ведомствам. Первоначально эти деньги должны было потратить в рамках проекта "Усовершенствование молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний в Украине", говорится в распоряжении Кабмина №1276-р от 21 октября.

Большую часть этих денег – 61,5 млн грн – получит Укравтодор на улучшение состояния дорог во Львовской области.

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20 млн от суммы, которую должен был получить Минздрав, перенаправят на программы Минобразования, в частности, на реставрацию главного корпуса Львовского национального университета им. Ивана Франко.

Средства, которые получает Минздрав в рамках этого проекта, идут не только на диагностику онкозаболеваний, но и улучшение инфраструктуры. Согласно тендерной информации, на это может понадобиться от 500 000 грн до 100 млн грн в зависимости от конкретного проекта.

Дополнено. В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства заявили, что перераспределенное финансирование будет предусмотрено для завершения проекта "Усовершенствование молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний в Украине" в 2021 году. Межведомственная комиссия приняла решение о перераспределении денег в связи с невозможностью завершить этот проект МОЗ в 2020 году – за восемь месяцев 2020 года было использовано только 0,4% выделенных денег, отмечают в Минэкономики.

1 июля 2020 года Укравтодор получил 35 млрд грн из Фонда по борьбе с COVID-19. Глава Мининфраструктуры Владислав Криклий заявлял, что за эти деньги построят 1459 км дорог.

По данным издания Наші Гроші, в 2020 году две трети всех дорожных подрядов Службы автодорог во Львовской области на сумму свыше 100 млн грн получили три компании-основательницы Национальной ассоциации дорожников Украины. До мая 2020 года руководителем НАДУ был Тарас Сиротинский, советник премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

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Александр Мясищев

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