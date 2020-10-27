Кабмин отдал на дороги 61 млн грн из программы Минздрава по улучшению диагностики рака
Кабинет министров решил передать 104,7 млн грн, которые должно было получить Министерство здравоохранения, другим ведомствам. Первоначально эти деньги должны было потратить в рамках проекта "Усовершенствование молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний в Украине", говорится в распоряжении Кабмина №1276-р от 21 октября.
Большую часть этих денег – 61,5 млн грн – получит Укравтодор на улучшение состояния дорог во Львовской области.
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20 млн от суммы, которую должен был получить Минздрав, перенаправят на программы Минобразования, в частности, на реставрацию главного корпуса Львовского национального университета им. Ивана Франко.
Средства, которые получает Минздрав в рамках этого проекта, идут не только на диагностику онкозаболеваний, но и улучшение инфраструктуры. Согласно тендерной информации, на это может понадобиться от 500 000 грн до 100 млн грн в зависимости от конкретного проекта.
Дополнено. В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства заявили, что перераспределенное финансирование будет предусмотрено для завершения проекта "Усовершенствование молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний в Украине" в 2021 году. Межведомственная комиссия приняла решение о перераспределении денег в связи с невозможностью завершить этот проект МОЗ в 2020 году – за восемь месяцев 2020 года было использовано только 0,4% выделенных денег, отмечают в Минэкономики.
- 1 июля 2020 года Укравтодор получил 35 млрд грн из Фонда по борьбе с COVID-19. Глава Мининфраструктуры Владислав Криклий заявлял, что за эти деньги построят 1459 км дорог.
- По данным издания Наші Гроші, в 2020 году две трети всех дорожных подрядов Службы автодорог во Львовской области на сумму свыше 100 млн грн получили три компании-основательницы Национальной ассоциации дорожников Украины. До мая 2020 года руководителем НАДУ был Тарас Сиротинский, советник премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
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