Укрэксимбанк выпустит евробонды на $100 млн

Государственный Укрэксимбанк выпустит 10-летние еврооблигации на $100 млн с возможностью досрочного погашения через пять лет. Об этом LIGA.net сообщили источники в банковских кругах.

Ориентировочная доходность - 10%. Привлеченные средства поступят 14 ноября.

Организаторами назначены J.P.Morgan и Morgan Stanley.

Ранее сообщалось, что Укрэксимбанк проводит встречи с инвесторами Лондоне, Цюрихе и Франкфурте.

По данным НБУ, на 1 июля 2019 года размер общих активов Укрэксимбанка составлял 221 млрд грн. По этому показателю банк занимал третье место среди 76 действовавших в стране банков.