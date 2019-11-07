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Укрэксимбанк выпустит евробонды на $100 млн

Укрэксимбанк выпустит евробонды на $100 млн
07.11.2019, 14:57

Укрэксимбанк планирует привлечь $100 млн от выпуска еврооблигаций

Государственный Укрэксимбанк выпустит 10-летние еврооблигации на $100 млн с возможностью досрочного погашения через пять лет. Об этом LIGA.net сообщили источники в банковских кругах.

Ориентировочная доходность - 10%.  Привлеченные средства поступят 14 ноября.

Организаторами назначены J.P.Morgan и Morgan Stanley.

Ранее сообщалось, что Укрэксимбанк проводит встречи с инвесторами Лондоне, Цюрихе и Франкфурте.

По данным НБУ, на 1 июля 2019 года размер общих активов Укрэксимбанка составлял 221 млрд грн. По этому показателю банк занимал третье место среди 76 действовавших в стране банков.

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