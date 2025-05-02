Укроборонпром отчитался о чистой прибыли более чем в 1,3 млрд грн за прошлый год

Фото: Укроборонпром

В прошлом году акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" получило более 1 млрд 309,5 млн грн консолидированной чистой прибыли. Это стало известно по итогам годового общего собрания общества, сообщает пресс-служба компании.

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Доля консолидированной чистой прибыли будет выплачена государственному бюджету в качестве дивидендов, а большую сумму будет направлено на финансирование изготовления вооружения, расширение производства и его релокацию, создание новых мощностей и т.д.

"В минувшем году мы доказали, что имеем большой потенциал: конкурентоспособность продукции и объемы производства выросли. Кроме того, мы приступили к изготовлению нового вооружения, которое значительно усилило возможности Сил обороны Украины", – отмечает генеральный директор Укроборонпрома Олег Гуляк.

В 2024 году предприятия компании увеличили объем производства в три раза против показателей 2023 года, а объемы контрактации — на 36%. Доля новых или модернизированных вооружений и военной техники в 2024 году равнялась 96%, отметили в компании.