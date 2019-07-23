Укроборонпром рассчитался с николаевскими судостроителями

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Работникам государственного предприятия Николаевский судостроительный завод погасили задолженность по заработной плате.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента Украины, во время рабочей поездки в Николаевскую область 17 июля Владимир Зеленский получил информацию о наличии долгов по зарплате перед работниками этого предприятия. Президент поручил генеральному директору Укроборонпрома Павлу Букину безотлагательно решить вопрос погашения этой задолженности.

"23 июля госконценр Укроборонпром отчитался о выполнении поручения президента в полном объеме. По информации концерна, на счета государственного предприятия Николаевский судостроительный завод для погашения задолженности по заработной плате было перечислено 54,8 млн грн. Кроме того, было перечислено 31,7 млн грн для выплат компенсации за несвоевременно выплаченную заработную плату, а также налогов и сборов, связанных с расчетом за оплату труда", - сказано в сообщении.

Напомним, на предприятии заявляют, что главный фактор решения вопросов задолженности по зарплате - дальнейшая судьба ракетного крейсера "Украина". Его содержание с конца 2014 года выполняется исключительно силами предприятия. Таким образом, бюджетный долг перед заводом составляет более 80 млн грн. На ГП Николаевский судостроительный завод заявляют, что с 2016 года ждут решения правительства о дальнейшей судьбе ракетного крейсера.

По данным Укроборонпрома, содержание недостроенного ракетного крейсера составляет около 15 млн грн в год.

Министр обороны Степан Полторак считает, что недостроенный ракетный крейсер нужно демилитаризировать, чтобы в дальнейшем использовать его оборудование для модернизации других кораблей Военно-морских сил Украины. Полторак сказал Зеленскому, что вопрос о демилитаризации крейсера нужно выносить на заседание правительства.

Директор Николаевского судостроительного завода Валерий Калашников отметил, что в случае принятия решения его предприятие может выполнить работы по демилитаризации корабля в течение двух лет.