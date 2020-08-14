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Укроборонпром за полгода наторговал на $145 млн. ТОП-10 стран-партнеров

14.08.2020, 15:40
Укроборонпром за полгода наторговал на $145 млн. ТОП-10 стран-партнеров - Фото
Ил-78 (Фото: пресс-служба Укроборонпрома)

Украина за первое полугодие экспортировала вооружений и военной техники на $145 млн. Об этом сообщает пресс-служба ГК "Укроборонпром".

Предприятия госконцерна - Спецтехноекспорт, Укрспецекспорт, Укринмаш, Прогресс и Укроборонсервис - за отчетный период заключили экспортных контрактов на сумму $142 млн, а экспортно-импортных - на $154 млн. 

В ТОП-10 стран - основных импортеров украинской продукции, доля экспорта которых составила 85%, значатся: Китай, Турция, Пакистан, Индия, Иордания, Вьетнам, Азербайджан, Алжир, Марокко, Эфиопия.

В КНР госконцерн поставлял оборудование и элементы для техники ВМС, а также оказал услуги Research&Development в сфере авиадвигателестроения. В Турцию Укроборонпром поставлял радиолокационные станции, в Иорданию - комплектующие для ракетного вооружения, а также ремонтировал авиадвигатели для Вьетнама. Стоимость каждого из этих контрактов была оценена в свыше $5 млн.

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В структуре экспорта большую часть традиционно составили поставки авиационной техники и ее ремонт (30%), военно-морской техники (25%), а также бронетанковой техники и ПВО (16%). Самые масштабные контракты касались поставок ПВО в Европу и Америку, а также высокоточного оружия на Ближний Восток.

  • За первые полгода предприятия Укроборонпрома произвели почти 450 единиц вооружения и техники. А чистая прибыль госконцерна составила $480 млн, что на 7% больше, чем в прошлом году.
  • В конце июля глава Укроборонпрома Айварас Абрамавичус заявил, что вскоре может покинуть свой пост. Подробнее тут.

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Александр Мясищев
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