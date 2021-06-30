Укрпошта выплатила дивиденды за 2020 год. Подсчитала, что могла бы купить за эти деньги

Госкомпания Укрпошта перечислила в государственный бюджет 82,5 млн грн дивидендов за 2020 год. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Сумма отчислений составила 50% от чистой годовой прибыли компании в размере 165 млн грн. Также Укрпошта выплатила за прошлый год в бюджеты и целевые фонды 3 млрд грн налогов и сборов, говорится в сообщении. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

По словам генерального директора Укрпошты Игоря Смелянского, выплата дивидендов произошла в период, когда компания нуждается в инвестициях.

"Каждую гривню прибыли и соответственно выплаченные дивиденды мы меряем купленными авто или компьютерами в почтовое отделение", – цитирует пресс-служба Смелянского.

По подсчетам гендиректора, на сумму выплаченных дивидендов в 82,5 млн грн можно заменить и отремонтировать крыши в 800 отделениях почтовой связи. В такую же стоимость обойдется покупка 34 грузовиков для перевозки почты или 127 автомобилей для передвижных отделений. Также за сумму дивидендов можно было бы приобрести и установить дополнительные 9 500 POS-терминалов, что увеличило количество терминалов Укрпошты до 17 000.

Укрпошта за 2019 выплатила 202,7 млн грн дивидендов и перечислила в бюджеты 2,5 млрд грн налогов и сборов. В 2008 – 2019 годах сумма отчислений колебалась от 4,8 млн грн (в 2008 и 2009 годах) до 12 млн грн (в 2012 году). В 2014, 2016, 2017 и 2018 годах дивиденды в госбюджет Украины не перечислялись. В 2019 году Укрпошта впервые с 2015-го вышла в "плюс", получив прибыль в 607 млн грн. Чистая прибыль Укрпошты по итогам 2020 года составила 184,5 млн грн.

29 июня Наблюдательный совет национального почтового оператора Укрпошта продлил полномочия СЕО компании Игоря Смелянского на два года, до 30 июня 2023 года. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль

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