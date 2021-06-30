Укрпошта выплатила дивиденды за 2020 год. Подсчитала, что могла бы купить за эти деньги
Госкомпания Укрпошта перечислила в государственный бюджет 82,5 млн грн дивидендов за 2020 год. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Сумма отчислений составила 50% от чистой годовой прибыли компании в размере 165 млн грн. Также Укрпошта выплатила за прошлый год в бюджеты и целевые фонды 3 млрд грн налогов и сборов, говорится в сообщении.
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По словам генерального директора Укрпошты Игоря Смелянского, выплата дивидендов произошла в период, когда компания нуждается в инвестициях.
"Каждую гривню прибыли и соответственно выплаченные дивиденды мы меряем купленными авто или компьютерами в почтовое отделение", – цитирует пресс-служба Смелянского.
По подсчетам гендиректора, на сумму выплаченных дивидендов в 82,5 млн грн можно заменить и отремонтировать крыши в 800 отделениях почтовой связи. В такую же стоимость обойдется покупка 34 грузовиков для перевозки почты или 127 автомобилей для передвижных отделений. Также за сумму дивидендов можно было бы приобрести и установить дополнительные 9 500 POS-терминалов, что увеличило количество терминалов Укрпошты до 17 000.
- Укрпошта за 2019 выплатила 202,7 млн грн дивидендов и перечислила в бюджеты 2,5 млрд грн налогов и сборов. В 2008 – 2019 годах сумма отчислений колебалась от 4,8 млн грн (в 2008 и 2009 годах) до 12 млн грн (в 2012 году). В 2014, 2016, 2017 и 2018 годах дивиденды в госбюджет Украины не перечислялись. В 2019 году Укрпошта впервые с 2015-го вышла в "плюс", получив прибыль в 607 млн грн. Чистая прибыль Укрпошты по итогам 2020 года составила 184,5 млн грн.
- 29 июня Наблюдательный совет национального почтового оператора Укрпошта продлил полномочия СЕО компании Игоря Смелянского на два года, до 30 июня 2023 года.
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