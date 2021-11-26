Уолл-Стрит повышает прогнозы: экономика США снова переживает бум

Экономисты с Уолл-Стрит повысили свои прогнозы роста экономики США в четвертом квартале: восстановление идет быстрее, чем ожидалось, сообщает Business Insider.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

В совокупности показатели свидетельствуют о том, что экономика США восстанавливается. Так, еженедельная подача заявок на пособие по безработице упала до самого низкого уровня с 1969 года, поскольку количество экономически занятого населения увеличивается.

Показатели инфляции выросли, но не настолько, как ожидали экономисты. В то же время расходы американцев в октябре оказались выше прогнозов. К тому же, американцы тратят больше средств в преддверии праздников.

Также стало заметно сокращение торгового дефицита США. Это говорит о том, что торговля не будет сильно влиять на ВВП страны. Другие аналитики предполагают, что кризис предложения, который повлиял на восстановление экономики и спровоцировал рост инфляции начинает уменьшаться, пишет издание.

Сославшись на "обилие данных", свидетельствующих о росте экономики, Morgan Stanley повысили свою оценку роста в текущем квартале с 3% до 8,7%. В свою очередь, JPMorgan также повысил свой прогноз на четвертый квартал – с 5% до 7%. В банке также прогнозируют ослабления проблем с цепочками поставок.

Если прогнозы сбудутся, то рост экономики США в четвертом квартале будет самым значительным, начиная с третьего квартала 2020 года, который сам по себе стал самым быстрым ростом, по крайней мере, с 1947 года.

Экономический бум также принесет демократам необходимую репутационную победу в области экономики после резкого роста цен и спада потребительских настроений до десятилетнего минимума в ноябре, пишет Business Insider.

В третьем квартале рост экономики США не оправдал прогнозы и поднялся только на 2,1% из-за нового штамма дельта. Темпы роста были самыми медленными за весь период восстановления после пандемии.

В октябре министр финансов Джанет Йеллен заявляла, что инфляция в США будет оставаться на высоком уровне до второй половины 2022 года.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Фреик

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.