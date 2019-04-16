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Штабы Порошенко и Зеленского подписали договор с НСК Олимпийский
16.04.2019, 18:04

Уровень официальной безработицы сократился

Уровень официальной безработицы сократился

Безработными в марте числились 340 700 украинцев, что на 7,3% меньше, чем в феврале

Государственная служба статистики опубликовала данные о безработице в Украине за первый квартал текущего года. По состоянию на март 2019-го безработными числятся 340 700 человек, что на 7,3% меньше, чем в феврале этого года (367 000 украинцев).

В январе, по данным государственной службы занятости, безработными числились 364 300 человек.

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Среди городского населения количество безработных в марте составило 184 400 человек, среди сельского - 156 300 человек.

Среди женщин безработица составила 189 600 человек, а безработных мужчин было 151 100.

Вакансий в госслужбе занятости в марте было 100 000, что на 18% больше, чем месяцем ранее (84 000). Конкурс на одно вакантное место составил 3 человека.

Данные приводятся без учета временно оккупированных Крыма, и части Донецкой и Луганской областей.

Напомним, на 1 декабря 2018 года в Государственной службе занятости были зарегистрированы 301 000 безработных, а в конце этого месяца - 341 700.

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Теги: безработица, Госстат
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