Уровень реальной зарплаты в этом году снизится - НБУ

В Национальном банке спрогнозировали прекращение роста реальных доходов населения. Из-за карантина в стране резко снизился уровень деловой активности, выросла безработица и уменьшились зарплаты, что негативно повлияло на снижение общего уровня доходов. О текущей ситуации и прогнозах на этот год регулятор рассказал в своем Отчете о финансовой стабильности за июнь 2020 года.

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Введение карантинных ограничений негативно отразилось на уровне заработной платы, отмечают в НБУ. По данным опроса агентства Info Sapiens, полную оплату труда за работу в марте получили меньше половины респондентов. В апреле уровень реальной зарплаты снизился на 0,5% по сравнению с апрельскими показателями прошлого года, а количество наемных сотрудников уменьшилось на 25%.

Около 30% украинцев полностью лишились дохода или работы, а еще более трети опрошенных сообщили, что регулярные доходы их семей изменились. По данным Службы занятости, на конец мая количество зарегистрированных безработных в стране увеличилось почти в 1,5 раза по сравнению с мартом текущего года.

Факторы снижения доходов: закрытые границы и соцвыплаты

В НБУ отмечают, что общий уровень доходов населения снизился на фоне двух факторов: резкого увеличения объемов социальной помощи, из-за чего доходную часть бюджета пришлось сократить, и уменьшения уровня зарплат трудовых мигрантов, чьи доходы за март-апрель в долларовом эквиваленте сократились на 9% по сравнению с прошлым годом.

Несмотря на большие объемы социальных выплат в период карантина, первый фактор незначительно повлиял на уровень доходов украинцев в целом, говорят в Нацбанке. В то время как второй фактор существенно отразился на изменении доходов населения страны в худшую сторону. Начиная с середины марта пересечение границ было строго ограничено, а некоторые страны закрыли границы на въезд полностью, вследствие чего многие трудовые мигранты потеряли работу.

После открытия границ спрос на рабочую силу в странах ЕС должен восстановиться. А с учетом того, что безработица в Украине пока будет только расти, аналитики НБУ прогнозируют, что количество трудовых мигрантов будет постепенно увеличиваться.

Что дальше

У регулятора уверены, что в этом году трехлетняя тенденция увеличения доходов прекратится. Ожидание второй волны пандемии будет сдерживать создание новых рабочих мест, а увеличение текущих зарплат, даже после снятия карантинных ограничений, маловероятно. Сократится прибыль и у физлиц-предпринимателей, доходы которых сейчас составляют около 25% общей картины по Украине. По словам Нацбанка, этот сегмент рынка труда карантин "зацепил чуть ли не больше всего".

22 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украину с заработков вернулось около 2 млн граждан, в правительстве хотят оставить их в стране.

На 1 мая задолженность компаний по зарплатам населению составила почти 3 млрд грн.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору"