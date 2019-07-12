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12.07.2019, 16:33

Теневая экономика Украины упала до уровня 2009 года – МЭРТ

Теневая экономика Украины упала до уровня 2009 года – МЭРТ

По данным Минэкономразвития, уровень теневой экономики в 2018 году составил 30% от официального ВВП

В 2018 году уровень теневой экономики составил 30% от официального ВВП, что на 2 процентных пункта меньше показателя 2017 года. Об этом говорится в отчете Министерства экономического развития и торговли "Общие тенденции теневой экономики в Украине".

Сравнивая аналогичные показатели предыдущих лет, в министерстве отметили, что это самый низкий уровень, начиная с 2009 года.

Все методы, с использованием которых происходит оценка уровня теневой экономики, показали снижение ее уровня, указывают авторы исследования.

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В частности: метод "затраты населения - розничный товарооборот  зафиксировал снижение уровня теневой экономики на 2 п.п. (до 46% от объема официального ВВП); электрический и монетарный методы показали уменьшение уровня теневой экономики на 1 п.п. каждый и составили соответственно 27% и 23% от объема официального ВВП; по методу убыточности предприятий уровень теневой экономики уменьшился на 4 п.п. (ло 18% от объема официального ВВП).

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Теги: теневая экономика
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