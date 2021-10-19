Усиление независимости НБУ. Рада приняла три законопроекта под требования МВФ

Верховная Рада приняла пакет законов об усилении независимости Национального банка Украины, которые необходимы для сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) в рамках программы Stand-by.

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Законопроект №5850 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов деятельности Национального банка Украины".

Законопроект разработан в рамках выполнения обязательств Украины по программе сотрудничества с МВФ.

Документ расширяет перечень квалификационных требований к лицам, которые назначаются на должности членов Совета НБУ, председателя НБУ и его заместителей, и дополняет перечень оснований для увольнения таких лиц.

Закон уточняет отдельные нормы о полномочиях Совета НБУ и порядке его взаимодействия с правлением.

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Уточняется инструментарий НБУ для более эффективного управления золотовалютным резервом, определяется круг контрагентов, с которыми можно будет проводить операции с золотовалютным резервом. Также меняется подход к изъятию избыточной ликвидности путем предоставления Нацбанку права начислять проценты на средства, размещенные на счетах банков, открытых в НБУ.

Законом также предложено установить возможность для НБУ обеспечивать представительство своих интересов в органах власти иностранных государств, защищать права и интересы в заграничных юрисдикционных органах.

Закрепляется право Нацбанка проводить проверки банков и юрлиц, которым предоставлены лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации.

Устанавливается право (вместо обязанности) для Нацбанка и правительства проводить взаимные консультации.

Документ исключает положение статьи 52 закона "О Национальном банке" о поддержке экономической политики правительства.

Законопроект №5852 "О внесении изменений в статью 3 Закона Украины" О публичных закупках" о закупке юридических услуг Национальным банком Украины".

Этот закон дополняет предыдущий. Им вносятся изменения в закон о публичных закупках, согласно которым из-под действия этого закона исключены закупки Нацбанком услуг юридического сопровождения дел за рубежом.

Законопроект №5853 "О внесении изменения в статью 33 Бюджетного кодекса Украины относительно уточнения информации, подаваемой Национальным банком Украины для составления Бюджетной декларации". Документом предлагается установить, что НБУ ежегодно, до 1 марта, предоставляет президенту, Верховной Раде и Кабмину информацию, необходимую для составления Бюджетной декларации о прогнозе части прибыли к распределению, которая будет подлежать перечислению в госбюджет.

В конце июня Верховная Рада приняла во втором чтении законы об усовершенствовании процедуры ликвидации банков (№4546) и об изменениях в корпоративном управлении банков (№4367).

Миссия МВФ завершила работу в Украине. В Кабмине сообщили, что МВФ может продлить срок действия программы Stand-by до конца июня 2022 года. По результатам первого пересмотра программы, Украина получит от МВФ транш в размере $ 700 млн.

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Юрий Тарасовский

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