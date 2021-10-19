Украина уже в ноябре может получить новый транш от МВФ
Украина и Международный валютный фонд могут продлить срок Stand-by до конца июня 2022 года, сообщает пресс-служба правительства.
По результатам первого пересмотра программы Stand-by, Украина получит от МВФ транш в размере $700 млн.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости
"Недавно согласованы новые проекты со Всемирным банком, выделение второго транша макрофина от ЕС и теперь положительные договоренности с МВФ – это и есть показатель эффективности нашей совместной работы для успешного будущего Украины", – отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, уже в ноябре Совет МВФ может утвердить договоренность с Украиной и продлить срок программы до конца июня 2022 года.
Президент Владимир Зеленский ожидает, что исполнительный совет Международного валютного фонда в ноябре утвердит договоренности между Украиной и МВФ о первом пересмотре программы сотрудничества Stand-by.
"Украина и МВФ достигли договоренности на рабочем уровне о завершении первого пересмотра программы Stand-by. Ожидаю, что исполнительный совет МВФ утвердит эти договоренности в ноябре. Это позволит Украине получить около $700 млн и еще раз подтвердит наше тесное сотрудничество", – написал президент в Twitter.
- Украина участвует в 18-месячной программе МВФ Stand-by, в рамках которой для страны зарезервированы $5 млрд. В июне 2020-го Украина получила $2,1 млрд в рамках программы. В феврале 2021-го миссия МВФ завершила работу в Украине, но решение о пересмотре программы Stanb-by и выделения транша не приняли. Детали – здесь. В августе 2021 министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина обсуждает продолжение программы Stand-by на полгода.
- 14 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина выполнила все условия для получения $750 млн от МВФ до декабря. Он добавил, что в Кабмине не видят причин не получить транш.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное
Комментарии