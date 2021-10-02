Кредиты на миллиарды. Нужен ли Украине МВФ, или мы можем без него обойтись

В Украине начала работу новая (в текущих условиях онлайн) миссия Международного валютного фонда по действующей программе. Согласно ей, Украине еще могут выделить до $750 млн.

Справка. В этом году Украина уже получила помощь от МВФ, направленную на борьбу с последствиями COVID-19 в сумме $2,7 млрд, и макрофинансовую помощь от Евросоюза в сумме 600 млн евро, что позволит закончить этот год без существенных фискальных проблем.

В украинском обществе уже много лет идет дискуссия, нужно ли Украине сотрудничать с МВФ. Это неверная постановка вопроса в принципе, потому что это определяется не эмоционально "хочу, не хочу", а рациональным состоянием экономики, дефицита бюджета, макрофинансовой стабильностью. А также возможностью привлечь деньги в бюджет из других источников, например, продать облигации на открытом рынке.

Как вообще устроена система МФО и доноров

МВФ – не единственный кредитор, есть и другие: Международный банк реконструкции и развития (МБРР), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), ЕС, США, другие развитые страны.

В рамках одной страны, с которой они все работают, кредиторы стараются действовать скоординировано: дают кредиты прямо в бюджет, либо финансируют отдельные проекты, финансируют проекты, которые мало интересны для коммерческих банков, например, модернизация коммунальной инфраструктуры.

Кроме выполнения геополитических задач, МФО и доноры стараются развивать системообразующие институты (национальные банки, судебную систему, фондовый рынок), рыночные отношения и уменьшение влияния (особенно финансового) государства на различные экономические сферы. Реформирование этих сфер является частью условий кредитных договоров.

Почему основное внимание уделяется МВФ, тогда как много других МФО и доноров

МВФ – самый большой кредитор и ориентирован на самые сложные реформы. Это "фискальный аудитор и макрориск-менеджер", который не даст денег, если на уровне страны "дебет не сходится с кредитом", и на него в большой мере ориентируются другие МФО.

Какая ситуация в Украине

Один из ключевых фокусов МВФ в Украине – макрофинансовая стабильность и фискальная политика. В том числе одна из задач миссии – это убедиться, что правительство и Национальный банк контролируют ситуацию и адекватно оценивают риски, чтобы повысить поступления в бюджет путем снижения коррупции, непрямого субсидирования, а также рациональніх затрат, плюс независимость и транспарентность банковской системы. Другими словами, МФО и доноры устанавливают, например, контроль НБУ за проблемными банками.

По состоянию на 31 августа 2021 года, государственный и гарантированный государством долг Украины составил $92,53 млрд.

В 2022 году Украина должна будет выплатить около $15 млрд (в полтора раза меньше, чем в 2021 году), из которых почти $1,5 млрд – кредиты МФО. При этом нет пиковых точек выплат долга, а это значит, что Украине не придется искать дополнительные финансовые ресурсы для его погашения.

Если в 2022 году внешние рынки будут благоприятны, то бюджет планируется профинансировать в основном за счет ОВДП – 76% и только на 15% за счет денег МВФ и МФО.

Так нужен ли Украине МВФ

Правильно задавать вопрос: "Справится ли государственный бюджет без МВФ и других кредиторов с выплатой пенсий, субсидий, зарплат бюджетникам, финансированием государственных инфраструктурных проектов?". Если справится, значит у нас сильная экономика и международная макроподдержка не нужна.

Но стороны не всегда могут достигнуть соглашения в конкретный период времени. Поэтому правительство должно думать об альтернативных источниках финансирования бюджетных расходов. Но рыночные механизмы финансирования для развивающихся стран дороже и не всегда доступны.

В этом году неконтролируемых проблем для бюджета не предвидится, так как правительство уже получило существенную помощь и успешно привлекало долговые ресурсы на внешних рынках. Но учитывая ситуацию на энергорынках, лучше договариваться заранее, чтобы не оказаться как в ситуации этого года, когда бюджет сбалансировался с помощью МВФ по программе поддержки пострадавших от COVID-19 государств.

Мы должны понимать, что это геополитические кредиты и стороны должны искать компромисс с учетом конкретной ситуации и с прицелом на будущее. Особенно, если Украина хочет быть полноценным членом европейского сообщества.

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