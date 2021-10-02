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Кредиты на миллиарды. Нужен ли Украине МВФ, или мы можем без него обойтись

Цей матеріал також доступний українською
Кредиты на миллиарды. Нужен ли Украине МВФ, или мы можем без него обойтись

партнер D3 Consulting
02.10.2021, 08:02

В обществе уже много лет идет дискуссия, нужно ли Украине сотрудничать с МВФ. Но это в корне неверная постановка вопроса

В Украине начала работу новая (в текущих условиях онлайн) миссия Международного валютного фонда по действующей программе. Согласно ей, Украине еще могут выделить до $750 млн. 

Справка. В этом году Украина уже получила помощь от МВФ, направленную на борьбу с последствиями COVID-19 в сумме $2,7 млрд, и макрофинансовую помощь от Евросоюза в сумме 600 млн евро, что позволит закончить этот год без существенных фискальных проблем. 

В украинском обществе уже много лет идет дискуссия, нужно ли Украине сотрудничать с МВФ. Это неверная постановка вопроса в принципе, потому что это определяется не эмоционально "хочу, не хочу", а рациональным состоянием экономики, дефицита бюджета, макрофинансовой стабильностью. А также возможностью привлечь деньги в бюджет из других источников, например, продать облигации на открытом рынке.

Как вообще устроена система МФО и доноров

МВФ – не единственный кредитор, есть и другие: Международный банк реконструкции и развития (МБРР), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), ЕС, США, другие развитые страны. 

В рамках одной страны, с которой они все работают, кредиторы стараются действовать скоординировано: дают кредиты прямо в бюджет, либо финансируют отдельные проекты, финансируют проекты, которые мало интересны для коммерческих банков, например, модернизация коммунальной инфраструктуры.

Кроме выполнения геополитических задач, МФО и доноры стараются развивать системообразующие институты (национальные банки, судебную систему, фондовый рынок), рыночные отношения и уменьшение влияния (особенно финансового) государства на различные экономические сферы. Реформирование этих сфер является частью условий кредитных договоров.

Почему основное внимание уделяется МВФ, тогда как много других МФО и доноров

МВФ – самый большой кредитор и ориентирован на самые сложные реформы. Это "фискальный аудитор и макрориск-менеджер", который не даст денег, если на уровне страны "дебет не сходится с кредитом", и на него в большой мере ориентируются другие МФО. 

Какая ситуация в Украине

Один из ключевых фокусов МВФ в Украине – макрофинансовая стабильность и фискальная политика. В том числе одна из задач миссии – это убедиться, что правительство и Национальный банк контролируют ситуацию и адекватно оценивают риски, чтобы повысить поступления в бюджет путем снижения коррупции, непрямого субсидирования, а также рациональніх затрат, плюс независимость и транспарентность банковской системы. Другими словами, МФО и доноры устанавливают, например, контроль НБУ за проблемными банками.

По состоянию на 31 августа 2021 года, государственный и гарантированный государством долг Украины составил $92,53 млрд. 

В 2022 году Украина должна будет выплатить около $15 млрд (в полтора раза меньше, чем в 2021 году), из которых почти $1,5 млрд – кредиты МФО. При этом нет пиковых точек выплат долга, а это значит, что Украине не придется искать дополнительные финансовые ресурсы для его погашения. 

Если в 2022 году внешние рынки будут благоприятны, то бюджет планируется профинансировать в основном за счет ОВДП – 76% и только на 15% за счет денег МВФ и МФО. 

Так нужен ли Украине МВФ

Правильно задавать вопрос: "Справится ли государственный бюджет без МВФ и других кредиторов с выплатой пенсий, субсидий, зарплат бюджетникам, финансированием государственных инфраструктурных проектов?". Если справится, значит у нас сильная экономика и международная макроподдержка не нужна.

Но стороны не всегда могут достигнуть соглашения в конкретный период времени. Поэтому правительство должно думать об альтернативных источниках финансирования бюджетных расходов. Но рыночные механизмы финансирования для развивающихся стран дороже и не всегда доступны.

В этом году неконтролируемых проблем для бюджета не предвидится, так как правительство уже получило существенную помощь и успешно привлекало долговые ресурсы на внешних рынках. Но учитывая ситуацию на энергорынках, лучше договариваться заранее, чтобы не оказаться как в ситуации этого года, когда бюджет сбалансировался с помощью МВФ по программе поддержки пострадавших от COVID-19 государств. 

Мы должны понимать, что это геополитические кредиты и стороны должны искать компромисс с учетом конкретной ситуации и с прицелом на будущее. Особенно, если Украина хочет быть полноценным членом европейского сообщества.

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МВФ бюджет ОВГЗ финансовый рынок кредит МВФ борг мвф финансирование бюджета
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