Уволен скандальный начальник Одесской таможни: названа причина

21 октября со своего поста уволен исполняющий обязанности начальника Одесской таможни Государственной таможенной службы Денис Пудрик. На эту должность он был назначен 21 августа.

Как сообщает пресс-служба Гостаможслужбы, причина увольнения – отрицательные результаты работы таможни в течение двух месяцев.

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"Руководитель не смог наладить организацию и контроль качественного выполнения таможенных формальностей должностными лицами, что подтверждалось информацией автоматизированных систем. Зафиксированы многочисленные случаи занижения стоимости импортируемых товаров", – сказано в сообщении.

По данным ведомства, за 17 календарных дней октября на Одесской таможне наблюдалось общее снижение уровня таможенной стоимости товаров на 15%, налоговой нагрузки на единицу импорта – на 11,6%.

"Это стало причиной недополучения государственным бюджетом законных платежей, что является главным индикатором прозрачной и эффективной работы таможенной системы. Государственная таможенная служба инициирует полный аудит работы Одесской таможни. Его выводы будут объявлены после окончания проверки", – сообщили в ведомстве.

Денис Пудрик возглавлял Крымскую таможню во времена президентства Виктора Януковича . За это его уволили с должности заместителя начальника Кировоградской таможни. В марте 2020 Пудрику удалось восстановиться через суд и получить компенсацию от государства в размере 677 000 грн. С 2019 года до назначения был и.о. проректора Национальной академии фискальной службы.

В сентябре глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили заявлял, что министр финансов Сергей Марченко "фактически дал зеленый свет старым схемам, заводя на посты региональных таможен откровенных преступников с богатым воровским прошлым".

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Юрий Тарасовский

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