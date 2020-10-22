Уволен скандальный начальник Одесской таможни: названа причина
21 октября со своего поста уволен исполняющий обязанности начальника Одесской таможни Государственной таможенной службы Денис Пудрик. На эту должность он был назначен 21 августа.
Как сообщает пресс-служба Гостаможслужбы, причина увольнения – отрицательные результаты работы таможни в течение двух месяцев.
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"Руководитель не смог наладить организацию и контроль качественного выполнения таможенных формальностей должностными лицами, что подтверждалось информацией автоматизированных систем. Зафиксированы многочисленные случаи занижения стоимости импортируемых товаров", – сказано в сообщении.
По данным ведомства, за 17 календарных дней октября на Одесской таможне наблюдалось общее снижение уровня таможенной стоимости товаров на 15%, налоговой нагрузки на единицу импорта – на 11,6%.
"Это стало причиной недополучения государственным бюджетом законных платежей, что является главным индикатором прозрачной и эффективной работы таможенной системы. Государственная таможенная служба инициирует полный аудит работы Одесской таможни. Его выводы будут объявлены после окончания проверки", – сообщили в ведомстве.
- В сентябре глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили заявлял, что министр финансов Сергей Марченко "фактически дал зеленый свет старым схемам, заводя на посты региональных таможен откровенных преступников с богатым воровским прошлым".
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