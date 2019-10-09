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В 18 раз больше. Еврокомиссия сравнила помощь Украине от ЕС и США

В 18 раз больше. Еврокомиссия сравнила помощь Украине от ЕС и США
09.10.2019, 10:43

Украина получила от ЕС 18 млрд евро, от США - $1 млрд, заявил спецсоветник президента ЕК по Украине

С 2015 года Европейский союз предоставил Украине €18 млрд помощи по сравнению с $1 млрд гарантий по кредитам, которые предоставили за этот период США. Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявил специальный советник президента Европейской комиссии (ЕК) по вопросам отношений с Украиной Эльмар Брок.

Такое заявление он сделал на фоне обвинений президента США Дональда Трампа в том, что ЕС недостаточно помогает Украине в финансовом плане, в отличие от Вашингтона.

"США дают 1 миллиард гарантий по кредитам. Это даже не деньги, а обещание взять на себя долговое обязательство Украины. А ЕС с 2015 года выделил Украине €15 млрд из своего бюджета, в частности в виде грантов и займов, плюс страны-члены предоставили около €3 млрд, из которых только от Германии было направлено €1,4 млрд. Итак, Украина получила около €18 млрд", - сказал Брок.

При этом, по словам Брока, значительная часть предоставленных Украине денег является грантами, в то время как США не предоставляют Киеву безвозмездной финансовой помощи.

Также политик напомнил, что, помимо денег, Европа предоставила Украине и другую помощь - в виде соглашения об ассоциации с ЕС, открытия безвизового режима и включения Украины в зону свободной торговли.

"Таких соглашений США не подписывают. Посмотрите, ЕС дает в десятки раз больше, чем американцы", - резюмировал Брок.

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