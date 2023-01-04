В АРМА передали почти 800 млн грн арестованных активов российского олигарха

Арестованные активы российского олигарха почти на 800 млн грн переданы в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Об этом сообщает МВД.

В частности, речь идет о десятках тысяч тонн железной руды, которую хотели доставить морским транспортом ракетостроительным предприятиям ВПК РФ.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"Сотрудники следственного управления Одесской полиции, облуправления стратегических расследований и прокуратуры обнаружили 50 000 тонн железной руды в одном из портов. В рамках уголовного производства более чем на 50 000 тонн железной руды на сумму 800 млн грн наложен арест", – говорится в сообщении.

Вырученные средства пойдут на нужды ВСУ.

В конце декабря в Украине арестовали железную руду российского олигарха Усманова почти на 2 млрд грн.

Наталія Софієнко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.