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В АРМА передали почти 800 млн грн арестованных активов российского олигарха

Цей матеріал також доступний українською
04.01.2023, 09:45
В АРМА передали почти 800 млн грн арестованных активов российского олигарха - Фото
Фото: depositphotos.com

Арестованные активы российского олигарха почти на 800 млн грн переданы в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Об этом сообщает МВД.

В частности, речь идет о десятках тысяч тонн железной руды, которую хотели доставить морским транспортом ракетостроительным предприятиям ВПК РФ.

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"Сотрудники следственного управления Одесской полиции, облуправления стратегических расследований и прокуратуры обнаружили 50 000 тонн железной руды в одном из портов. В рамках уголовного производства более чем на 50 000 тонн железной руды на сумму 800 млн грн наложен арест", – говорится в сообщении.

Вырученные средства пойдут на нужды ВСУ.

Наталія Софієнко
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российские олигархи АРМА арестованные активы
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