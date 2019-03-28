Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Порошенко выиграл суд о клевете у Би-би-си: извинились и заплатят
28.03.2019, 13:04

В Австрии хотят платить беженцам за работу 1,5 евро в час

В Австрии хотят платить беженцам за работу 1,5 евро в час

Правительство Австрии планирует ввести единую почасовую заработную плату в размере 1,5 евро

Правительство Австрии хочет ввести единую почасовую заработную плату в размере 1,50 евро в течение первых трех месяцев после подачи заявления о предоставлении убежища. Об этом сообщает EURACTIV.

Однако оппозиционные партии и благотворительные организации категорически против этого.

Реклама

Министр внутренних дел Герберт Кикл представил законопроект, строго ограничивающий условия труда просящих убежище, в течение первых трех месяцев. Это предложение поддержал и канцлер Австрии Себастьян Курц.

Курц уже предлагал так называемые рабочие места за 1 евро, когда был министром по делам интеграции и иностранных дел в 2016 году, но тогда он не смог получить поддержку.

Вопрос о занятости и вознаграждении просителей убежища обсуждается в Австрии с 2015 года. Пока что беженцы должны подождать три месяца после подачи заявления о предоставлении убежища, после чего они смогут получить должность в сфере, где не хватает кадров.

В течение же первых трех месяцев, беженец может, например, работать в качестве сезонного работника в индустрии туризма или в уборщиком. Также в этот период беженцы могут принимать работу только от федерального правительства, штатов, муниципалитетов, муниципальных ассоциаций или компаний, принадлежащих муниципалитетам.

До сих пор почасовая оплата труда определялась уполномоченным органом. Максимально в месяц можно зарабатывать 110 евро и еще 80 евро на члена семьи.

Тем не менее, министр внутренних дел Кикл отмечает, что некоторые организации, нарушают требования и платят больше. Почасовая заработная плата иногда превышает лимит на 5 евро и более. Поэтому Кикл предложил установить единую почасовую зарплату в 1,50 евро по всей Австрии.

Такая сумма основана на расчетах зарплаты тех, кто проходит службу в вооруженных силах или находится на госслужбе.

Это предложение раскритиковала оппозиция, которая не согласна с низкой заработной платой и рассматривает это правовое регулирование как попытку ввести "принудительный труд" для лиц, ищущих убежища.

Благотворительные организации Caritas, Diakonie и Hilfswerk не согласны с тем, что только государственные учреждения могут предоставлять работу лица, ищущих убежища, в переходный период. Поскольку такие организации часто нуждаются в вспомогательном персонале для выполнения своих социальных обязанностей.

Ранее сообщалось, что Италия собирается ввести базовый безусловный доход в размере 780 евро в месяц.

Отправить:
Распечатать:
Теги: беженцы, австрия, почасовая оплата
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 