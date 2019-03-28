В Австрии хотят платить беженцам за работу 1,5 евро в час

Правительство Австрии хочет ввести единую почасовую заработную плату в размере 1,50 евро в течение первых трех месяцев после подачи заявления о предоставлении убежища. Об этом сообщает EURACTIV.

Однако оппозиционные партии и благотворительные организации категорически против этого.

Реклама

Министр внутренних дел Герберт Кикл представил законопроект, строго ограничивающий условия труда просящих убежище, в течение первых трех месяцев. Это предложение поддержал и канцлер Австрии Себастьян Курц.

Курц уже предлагал так называемые рабочие места за 1 евро, когда был министром по делам интеграции и иностранных дел в 2016 году, но тогда он не смог получить поддержку.

Вопрос о занятости и вознаграждении просителей убежища обсуждается в Австрии с 2015 года. Пока что беженцы должны подождать три месяца после подачи заявления о предоставлении убежища, после чего они смогут получить должность в сфере, где не хватает кадров.

В течение же первых трех месяцев, беженец может, например, работать в качестве сезонного работника в индустрии туризма или в уборщиком. Также в этот период беженцы могут принимать работу только от федерального правительства, штатов, муниципалитетов, муниципальных ассоциаций или компаний, принадлежащих муниципалитетам.

До сих пор почасовая оплата труда определялась уполномоченным органом. Максимально в месяц можно зарабатывать 110 евро и еще 80 евро на члена семьи.

Тем не менее, министр внутренних дел Кикл отмечает, что некоторые организации, нарушают требования и платят больше. Почасовая заработная плата иногда превышает лимит на 5 евро и более. Поэтому Кикл предложил установить единую почасовую зарплату в 1,50 евро по всей Австрии.

Такая сумма основана на расчетах зарплаты тех, кто проходит службу в вооруженных силах или находится на госслужбе.

Это предложение раскритиковала оппозиция, которая не согласна с низкой заработной платой и рассматривает это правовое регулирование как попытку ввести "принудительный труд" для лиц, ищущих убежища.

Благотворительные организации Caritas, Diakonie и Hilfswerk не согласны с тем, что только государственные учреждения могут предоставлять работу лица, ищущих убежища, в переходный период. Поскольку такие организации часто нуждаются в вспомогательном персонале для выполнения своих социальных обязанностей.

Ранее сообщалось, что Италия собирается ввести базовый безусловный доход в размере 780 евро в месяц.