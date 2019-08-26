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В Банке Англии предлагают заменить доллар новой резервной валютой

В Банке Англии предлагают заменить доллар новой резервной валютой
26.08.2019, 16:35

Глава Центрального банка Англии предложил создать новую резервную валюту

Опора на американский доллар в качестве резервной валюты слишком рискованна. Об этом заявил глава Банка Англии Марк Карни на ежегодной конференции Федерального резерва США, передает CNBC.

По его мнению, миру нужно "многополярная валюта". В качестве замены доллара он предлагает создать новую цифровую валюту, основанную на глобальной корзине товаров.  

Карни считает, что такая валюта обеспечит равновесие в финансовой системе, в которой некоторые страны перешли к нулевым или отрицательным процентным ставкам, а другие страны, включая США, оставляют их положительными.

  • Марк Карни занимает пост главы британского Центробанка с июля 2013 года. До этого он считался наиболее вероятным новым главой Международного валютного фонда, но не получил поддержку от европейских правительств.
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Марк Карни резервная валюта
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