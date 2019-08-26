В Банке Англии предлагают заменить доллар новой резервной валютой

Опора на американский доллар в качестве резервной валюты слишком рискованна. Об этом заявил глава Банка Англии Марк Карни на ежегодной конференции Федерального резерва США, передает CNBC.

По его мнению, миру нужно "многополярная валюта". В качестве замены доллара он предлагает создать новую цифровую валюту, основанную на глобальной корзине товаров.

Карни считает, что такая валюта обеспечит равновесие в финансовой системе, в которой некоторые страны перешли к нулевым или отрицательным процентным ставкам, а другие страны, включая США, оставляют их положительными.