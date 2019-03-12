В Британии выпустили необычную монету в память о Стивене Хокинге

Королевский монетный двор Великобритании выпустил памятную монету номиналом в 50 пенсов, посвященную Стивену Хокингу. Об этом сообщается в Twitter монетного двора.

Монета выполнена в четырех версиях из разных сплавов и стоит 10, 55, 95 и 795 фунтов соответственно.

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Дизайнер Эдвина Эллис изобразила на монете черную дыру, изучению которых ученый посвятил жизнь.

В Twitter Королевский монетный двор сообщил, что весь тираж монет уже зарезервирован.

Стивен Хокинг - физик-теоретик известен изучением теории относительности и черных дыр. Хокинг родился в 1942 году. В 1963 году у него диагностировали боковой амиотрофический склероз, который привел к параличу. После проведенной трахеостомии он перестал говорить и мог общаться только с помощью синтезатора голоса. В последние годы жизни подвижным у Хокинга оставался указательный палец на правой руке. Позже подвижность осталась только в мимической мышце щеки, напротив которой закреплён датчик. С его помощью физик управлял компьютером и продолжал общаться с окружающими.

Ранее сообщалось, что на онлайн-аукционе Christie's продали почти за 300 тысяч фунтов стерлингов инвалидное кресло Стивена Хокинга, который умер 14 марта 2018 года. За докторскую диссертацию ученого заплатили еще больше - почти 585 тысяч фунтов.