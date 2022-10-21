В бюджет поступило 220 млн грн от приватизации двух спиртзаводов

В государственный бюджет поступило 220,3 млн грн от приватизации Кобыловолокского и Мариловского спиртзаводов, сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества.

"Система Прозорро.Продажи помогла заработать эти деньги в госбюджет для поддержки ВСУ и повысить стартовую цену втрое", — говорится в сообщении.

Согласно условиям приватизации, новые владельцы дополнительно уплатят средства в размере балансовой стоимости активов на счета ГП "Укрспирт" для погашения задолженностей предприятий.

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После завершения всех платежей сумма поступлений от этих аукционов составит почти 300 млн грн.

19 сентября Фонд госимущества провел аукцион по продаже Кобыловолокского спиртзавода в Тернопольской области. Его оценили в 70,3 млн грн.

20 сентября Мариловский спиртзавод возле Чорткова за 150 млн грн захотел купить компания нардепа Сергея Лабазюка.

11 октября Фонд госимущества Украины провел электронный аукцион по приватизации спиртзавода в селе Узловое Червоноградского района за 235,6 млн грн.

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Наталія Софієнко

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