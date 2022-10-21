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В бюджет поступило 220 млн грн от приватизации двух спиртзаводов

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2022, 17:16
В бюджет поступило 220 млн грн от приватизации двух спиртзаводов - Фото
Мариловский спиртзавод (Фото: Фонд госимущества)

В государственный бюджет поступило 220,3 млн грн от приватизации Кобыловолокского и Мариловского спиртзаводов, сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества.

"Система Прозорро.Продажи помогла заработать эти деньги в госбюджет для поддержки ВСУ и повысить стартовую цену втрое", — говорится в сообщении.

Согласно условиям приватизации, новые владельцы дополнительно уплатят средства в размере балансовой стоимости активов на счета ГП "Укрспирт" для погашения задолженностей предприятий.

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После завершения всех платежей сумма поступлений от этих аукционов составит почти 300 млн грн.

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Наталія Софієнко
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приватизация спиртзавод Фонд госимущества Украины
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