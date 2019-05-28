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28.05.2019, 08:55

В ЕС вводятся в обращение новые купюры в 100 и 200 евро: фото

В ЕС вводятся в обращение новые купюры в 100 и 200 евро: фото

В странах еврозоны вводятся в обращение новые купюры в 100 и 200 евро

В странах еврозоны с 28 мая вводятся в обращение новые купюры в 100 и 200 евро, сообщает DW.

Обновленные банкноты сохранили прежнюю цветовую гамму, но немного изменился их дизайн. Они стали уже: теперь их ширина такая же, как у купюры в 50 евро. 

Как сообщил Европейский Центробанк, обновленные купюры в 100 и 200 евро снабжены дополнительными элементами защиты. На них нанесены невидимые глазу защитные знаки, которые может считать только машина. Кроме того, на купюрах есть голограмма, которая меняется при поворачивании. Эти банкноты завершают обновление второй серии европейской валюты, новые купюры в 5, 10, 20 и 50 евро уже вышли в обращение.

Старые банкноты будут также использоваться до их естественного вывода из обращения. 

Фото: пресс-служба Европейского центрального банка

В Центробанке ЕС ожидают, что новый дизайн купюр позволит решить проблему с фальшивомонетчиками.

Обновленная купюра в 500 евро выпускаться не будет, в конце 2018 года старую версию перестали выпускать в обращение. Это сделано, чтобы затруднить финансирование терроризма и нелегальной трудовой деятельности, отмечает издание.

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Теги: евро, европейский центробанк, новые купюры
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