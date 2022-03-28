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В Геническе оккупанты начали выдавать "пенсии" рублями. Местные меняют их на гривни

Цей матеріал також доступний українською
28.03.2022, 19:15
В Геническе оккупанты начали выдавать
Фото: depositphotos.com

Российские оккупанты начали выдавать "пенсию" местным жителям российскими рублями во временно оккупированном Геническе в Херсонской области. Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

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"После заключения списков на прошлой неделе – начались реальные выплаты 10 000 рублей в Геническе", – написал депутат в Facebook.

По его словам, местные жители уже стоят в очередях и уже получают наличные деньги на руки. Однако, как отметил Сергей Хлань, все движение рубля заканчивается у "менял", в которых пенсионеры сразу меняют рубли на гривни.

В магазинах города принимать российскую валюту отказываются, добавляет местное издание "Мост".

  • 1 марта российские оккупанты начали штурм Херсона.  
  • 12 марта оккупанты планировали провести в Херсоне фейковый "референдум" за "народную республику", но депутаты облсовета провели экстренное заседание и приняли "обращение о том, что "Херсонская область – это Украина" и никакой псевдореспублики на территории области не будет". 
  • 22 марта Сергей Хлань сообщал в своем Facebook, что оккупанты намерены заставлять принимать рубли в магазинах и, вероятно, выплачивать в них зарплаты "новой администрации".

Читайте также: Как Херсон выгрызает свою землю у оккупантов – о митинге и ситуации в городе от очевидцев

Наталия Фреик
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агрессия России российские рубли Херсонская область
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