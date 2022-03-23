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В Херсоне оккупанты планируют ввести в оборот рубли – депутат облсовета

Цей матеріал також доступний українською
23.03.2022, 15:19
В Херсоне оккупанты планируют ввести в оборот рубли – депутат облсовета - Фото
Протесты против российских оккупантов в Херсоне (Facebook: Petro Melnychuk)

Российские оккупанты намерены вводить в оборот рубли в Херсонской области с 1 апреля. Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в эфире телемарафона, комментируя свое сообщения в Facebook, опубликованное накануне.

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Он сообщил, что такая информация начала поступать еще неделю назад с Генического, а потом и с Каховского районов через так называемые "новые администрации". 

"Поступила информация с этих администраций, что или в апреле, или за апрель бюджетная сфера будет получать зарплаты в рублях", – сообщил он.

Сергей  Хлань также добавил, что сейчас в Геническом ЦНАП идет раздача одноразовой помощи пенсионерам по 10 000 рублей и что часть пенсионеров уже приходит и получает эти деньги.

"К большому сожалению, не удалось сработать на упреждение. Я убежден, что власть сейчас должна  проинформировать и всех херсонцев и все общество, что никто не брошен, что люди будут обеспечены пенсиями, заработными платами и материальной помощью", – отметил он.

Кроме того, он убежден, что власть должна предостеречь людей, что любое получение денежного вознаграждения со стороны оккупантов будет считаться сотрудничеством с ними.

  • 1 марта российские оккупанты начали штурм Херсона. 
  • 12 марта оккупанты планировали провести в Херсоне фейковый "референдум" за "народную республику", но депутаты облсовета провели экстренное заседание и приняли "обращение о том, что "Херсонская область – это Украина" и никакой псевдореспублики на территории области не будет".
  • 22 марта Сергей Хлань сообщал в своем Facebook, что оккупанты намерены заставлять принимать рубли в магазинах и, вероятно, выплачивать в них зарплаты "новой администрации".

Читайте также: Как Херсон выгрызает свою землю у оккупантов – о митинге и ситуации в городе от очевидцев

Наталия Фреик
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агрессия России российские рубли херсонска область
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