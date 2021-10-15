В индекс JP Morgan GBI EM включат украинские гривневые облигации

Государственные облигации Украины претендуют на включение в индекс JP Morgan Global Index Research GBI-EM GD, начиная с 31 марта 2022 года с приблизительной долей 0,12%. Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Изначально во все три серии GBI-EM будет включена одна серия облигаций, которая соответствует требованиям индекса: ОВГЗ с купоном в размере 15,84% и погашением в феврале 2025 года.

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В JP Morgan Global Index Research отметили, что портфель иностранных инвестиций в государственные облигации Украины, выпущенные на внутреннем рынке, значительно вырос с момента запуска линка с Clearstream в 2019 году, а доля нерезидентов на рынке ОВГЗ выросла до более чем 10%.

Большинство инвесторов признали улучшение ликвидности рынка за последние два года, но в то же время отметили, что процесс открытия счета в Украине может занять несколько месяцев. Включение в индекс начнется с 31 марта 2022 года, чтобы в случае необходимости предоставить инвесторам достаточно времени для установления доступа к рынку и счетам в Украине.

"Мы благодарны индексной команде JP Morgan за хорошие новости. Включение государственных облигаций в гривнях в индекс JP Morgan GBI EM помогает нам достичь целей нашей Среднесрочной стратегии управления государственным долгом. Мы хотели бы иметь больше инструментов в гривнях, пригодных к индексу, поэтому мы будем выпускать все облигации в гривнях со сроком погашения более четырех лет, в размере достаточном для включения в индекс JP Morgan GBI-EM", - заявил правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца.

Индекс развивающихся рынков (GBI-EM) используется инвесторами для отслеживания показателей облигаций развивающихся стран с целью инвестирования. Самая популярная версия индекса GBI-EM Global Diversified охватывает 16 стран: Бразилию, Чили, Колумбию, Перу, Китай, Индонезию, Малайзию, Филиппины, Таиланд, Мексику, Нигерию, Польшу, Румынию, Россию, ЮАР и Турцию.

В финансировании госбюджета Минфин в основном ориентируется на внутренний рынок, уменьшая зависимость от внешних заимствований. В бюджете на этот год Минфин запланировал занять на внутреннем рынке почти 520 млрд грн, однако пока смог привлечь только примерно половину.

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Наталия Софиенко

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