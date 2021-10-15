UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В индекс JP Morgan GBI EM включат украинские гривневые облигации

Цей матеріал також доступний українською
15.10.2021, 12:34
В индекс JP Morgan GBI EM включат украинские гривневые облигации - Фото
JP Morgan (Фото: depositphotos.com)

Государственные облигации Украины претендуют на включение в индекс JP Morgan Global Index Research GBI-EM GD, начиная с 31 марта 2022 года с приблизительной долей 0,12%. Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Изначально во все три серии GBI-EM будет включена одна серия облигаций, которая соответствует требованиям индекса: ОВГЗ с купоном в размере 15,84% и погашением в феврале 2025 года.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

В JP Morgan Global Index Research отметили, что портфель иностранных инвестиций в государственные облигации Украины, выпущенные на внутреннем рынке, значительно вырос с момента запуска линка с Clearstream в 2019 году, а доля нерезидентов на рынке ОВГЗ выросла до более чем 10%.

Большинство инвесторов признали улучшение ликвидности рынка за последние два года, но в то же время отметили, что процесс открытия счета в Украине может занять несколько месяцев. Включение в индекс начнется с 31 марта 2022 года, чтобы в случае необходимости предоставить инвесторам достаточно времени для установления доступа к рынку и счетам в Украине.

"Мы благодарны индексной команде JP Morgan за хорошие новости. Включение государственных облигаций в гривнях в индекс JP Morgan GBI EM помогает нам достичь целей нашей Среднесрочной стратегии управления государственным долгом. Мы хотели бы иметь больше инструментов в гривнях, пригодных к индексу, поэтому мы будем выпускать все облигации в гривнях со сроком погашения более четырех лет, в размере достаточном для включения в индекс JP Morgan GBI-EM", - заявил правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца.

Индекс развивающихся рынков (GBI-EM) используется инвесторами для отслеживания показателей облигаций развивающихся стран с целью инвестирования. Самая популярная версия индекса GBI-EM Global Diversified охватывает 16 стран: Бразилию, Чили, Колумбию, Перу, Китай, Индонезию, Малайзию, Филиппины, Таиланд, Мексику, Нигерию, Польшу, Румынию, Россию, ЮАР и Турцию.
  • В финансировании госбюджета Минфин в основном ориентируется на внутренний рынок, уменьшая зависимость от внешних заимствований. В бюджете на этот год Минфин запланировал занять на внутреннем рынке почти 520 млрд грн, однако пока смог привлечь только примерно половину.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ОВГЗ гривневые овгз JP Morgan Global Index Research
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 