В Италии вводят программу базового дохода в 780 евро

Правительство Италии в среду открыло новую программу соцобеспечения для безработных и малоимущих граждан. Это одно из популистских обещаний предвыборной программы "Движение 5 звезд", сообщает АР.

Так называемый "доход гражданина" - это новая система соцпомощи жителям. Право на получение такой помощи зависит от дохода, сбережений и владения недвижимостью. Безработный, проживающий в съемном жилье и с минимальными сбережениями, может получать максимум 9 360 евро в год или 780 евро в месяц. Из этой суммы 280 евро должны быть использованы на аренду или 150 евро на ипотеку.

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Те, у кого есть доход, но ниже 780 евро в месяц, будет получать доплату до этой суммы.

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Семья из двух взрослых и ребенка в арендованном жилье может получить до 1080 евро, а семья из двух взрослых и трех детей - до 1280 евро.

Участвовать в программе могут ждители Италии или ЕС, а также иммигранты из стран, не входящих в ЕС, но проживающие в Италии в течение последних 10 лет.

Предвыборное обещание обойдется итальянскому правительству в этом году в 7,1 млрд евро.