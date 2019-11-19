В Кабмине придумали, как не допустить покупку земли иностранцами

Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства разработало законопроект "Об оценке влияния иностранных инвестиций на национальные интересы и безопасность". Документ опубликован для обсуждения на сайте министерства.

Глава Минэкономики Тимофей Милованов заявляет, что документ предусматривает создание инструмента, который, в частности, будет использоваться для того, чтобы иностранцы не покупали землю. "Это также касается контроля и мониторинга покупки земли или инвестиций в Украину лиц с двойным гражданством", - отметил министр.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект направлен на создание прозрачной и эффективной системы оценки влияния иностранных инвестиций в соответствии с международными практиками и стандартами, внедренными в странах ЕС и США.

В частности, в документе регулируются отношения, связанные с иностранными инвестициями в предприятия, имеющие стратегическое значение. Отмечается, что в Украине пока отсутствует система проверки и оценки таких инвестиций. Согласно документу, после введения рынка сельхозземель, обязательной проверке будут подлежать сделки по таким землям.

Авторы документа отмечают, что сотрудничество стратегических предприятий с инвесторами, имеющими безупречную деловую репутацию, является одним из приоритетов для таких предприятий.

13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении за законопроект №2178-10, который отменяет мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. По словам спикера Рады Дмитрия Разумкова, рынок земли могут открыть для иностранцев, но только после референдума. Принятие документа в целом планируется к концу года.

15 ноября в первом чтении был депутаты одобрили передачу госземель громадам.

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