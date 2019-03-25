Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
25.03.2019, 19:27

В Кабмине рассказали, насколько выросли капинвестиции за три года

В Кабмине рассказали, насколько выросли капинвестиции за три года

Промышленный сектор, розничная торговля и сфера коммуникации внесли наибольший вклад в рост капитальных инвестиций

За три года капитальные инвестиции выросли на 67,7%, сообщил первый вице-премьер-министр Степан Кубив в Facebook.

Наибольший вклад в рост капитальных инвестиций обеспечили промышленный сектор, розничная торговля и сфера информации и коммуникации, отметил Кубив.

Реклама

По его данным, в четвертом квартале 2018 года темпы освоения капинвестиций в производстве кокса и нефтепереработке составили 62,3% по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года.

В то же время освоение капинвестиций в розничной торговле за указанный период увеличились в три раза, добавил он.

Инвестиции в сферу информации и коммуникации за октябрь-декабрь 2018-го выросли на 41,9% относительно четвертого квартала 2017 года. Рост обусловлен благодаря внедрению 4G в Украине, заключил первый вице-премьер-министр.

По данным Госстата, в 2018 году в экономику Украины были привлечены 526,3 млрд грн капитальных инвестиций, что на 27,5% больше, чем в 2017 году (412,8 млрд грн).

Капитальные инвестиции - это внутрении инвестиции, а также покупка материальных и нематериальных капитальных активов.

Отправить:
Распечатать:
Теги: капинвестиции
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 