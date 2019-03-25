В Кабмине рассказали, насколько выросли капинвестиции за три года

За три года капитальные инвестиции выросли на 67,7%, сообщил первый вице-премьер-министр Степан Кубив в Facebook.

Наибольший вклад в рост капитальных инвестиций обеспечили промышленный сектор, розничная торговля и сфера информации и коммуникации, отметил Кубив.

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По его данным, в четвертом квартале 2018 года темпы освоения капинвестиций в производстве кокса и нефтепереработке составили 62,3% по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года.

В то же время освоение капинвестиций в розничной торговле за указанный период увеличились в три раза, добавил он.

Инвестиции в сферу информации и коммуникации за октябрь-декабрь 2018-го выросли на 41,9% относительно четвертого квартала 2017 года. Рост обусловлен благодаря внедрению 4G в Украине, заключил первый вице-премьер-министр.

По данным Госстата, в 2018 году в экономику Украины были привлечены 526,3 млрд грн капитальных инвестиций, что на 27,5% больше, чем в 2017 году (412,8 млрд грн).

Капитальные инвестиции - это внутрении инвестиции, а также покупка материальных и нематериальных капитальных активов.