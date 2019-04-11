В какой валюте возвращать долги: выводы Верховного суда

Большая палата Верховного суда Украины обязала украинцев возвращать долги в той валюте, которая определена договором займа. Об этом сообщается на странице в Facebook Верховного суда.

ВС пришел к выводу, что если заемщик одолжил сумму в иностранной валюте, то он обязан, если другое не предусмотрено законом или договором, вернуть заимодавцу такую ​​же сумму в иностранной валюте. "Как заключение, так и выполнение договорных обязательств в иностранной валюте не противоречит действующему законодательству", - отмечается в сообщении.

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При этом заемщик обязан вернуть деньги в сроки, в размере и именно в той валюте, которая определена договором займа, а не во всех случаях и безусловно в национальной валюте Украины.

"В случае указания в судебном решении о взыскании средств в иностранной валюте с определением эквивалента такой суммы в гривне взыскателю должна быть перечислена указанная в резолютивной части судебного решения сумма в иностранной валюте, а не ее эквивалент в гривне", - уточняют в ВС.

Таким образом, Большая палата Верховного суда отступила от правовых заключений Верховного суда Украины и Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда о возможности взыскания денежных средств в иностранной валюте.

Ранее в постановлении от 2 июля 2014 года по делу №6-79цс14 Верховный суд отметил, что независимо от валюты долга валютой платежа, то есть средством погашения денежного обязательства и фактического его исполнения, является национальная валюта Украины - гривня.

А в постановлении Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда от 25 июля 2018 года по делу №308/3824/16-ц говорится, что независимо от определенной сторонами валюты долга в обязательстве валютой платежа является исключительно гривня, при условии отсутствия у сторон соответствующей лицензии Национального банка Украины.