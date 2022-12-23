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В Киеве нашли владельца сети донецких ломбардов. Ему грозит до 10 лет тюрьмы

Цей матеріал також доступний українською
23.12.2022, 14:21
В Киеве нашли владельца сети донецких ломбардов. Ему грозит до 10 лет тюрьмы - Фото
Фото: ГБР

Государственное бюро расследований задержало в Киеве владельца сети донецких ломбардов. После оккупации города россиянами в 2014 году он переехал в столицу, но бизнес не закрыл, говорится в сообщении Бюро.

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Бизнесмен перерегистрировал ломбарды по российскому законодательству и открыл счета в подконтрольном террористам местном банке. Корпоративные права подозреваемый передал своей матери, имеющей гражданство России.

Благодаря этому сеть ломбардов продолжила работать и развиваться, уплачивая налоги в бюджет оккупантов. По оценкам ГБР, в течение 2015-2018 годов сумма составила более 10 млн грн.

Бизнесмен был задержан только в декабре 2022 года. Ему сообщили о подозрении в финансировании терроризма (ч. 2 ст. 258-2 УК Украины) и арестовали. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

В ходе обыска у него обнаружили более 1,7 кг золота и российские рубли.

В Киеве нашли владельца сети донецких ломбардов. Ему грозит до 10 лет тюрьмы

В Киеве нашли владельца сети донецких ломбардов. Ему грозит до 10 лет тюрьмы
Андрій Водяний
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