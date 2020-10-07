В Киеве СБУ "накрыла" конвертцентр с оборотом 15 млрд грн: фото

Служба безопасности Украины прекратила в Киеве работу масштабного конвертационного центра, который якобы за время своей работы организовал оборот средств на более чем 15 млрд гривень. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Центр функционировал в течение 2019-2020 годов, организаторы зарегистрировали более 400 фиктивных фирм. С его помощью тысячи предприятий, в частности государственных и коммунальных, уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах", – говорится в сообщении.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

По данным следствия, к организации схемы причастны должностные лица коммерческих банковских учреждений и бывшее руководство Государственной налоговой службы. За время существования схемы, По версии следствия, в период своего существования схема ежемесячно приносила государству ущерб более чем на 2 млрд грн.

"Они, в частности, давали возможность заказчикам обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степени риска. Таким образом злоумышленники получили возможность использовать уязвимости информационно-телекоммуникационных систем ГНС и как следствие – уклоняться от уплаты налогов", – сообщили в СБУ.

Во время обысков правоохранители обнаружили более 600 печатей фиктивных предприятий, офшорных компаний, нотариусов, налоговых органов, судов и органов местного самоуправления. Также обнаружены учредительные документы фиктивных предприятий, документация по их финансово-хозяйственной деятельности, доверенности, копии паспортов лиц (так называемых "фунтов"), на которых осуществлялась регистрация таких СХД, подтверждающие совершение преступлений.

В СБУ добавили, что конвертационный центр был частью более глобального противоправного механизма формирования сумм налогового кредита по НДС, который ранее блокировала СБУ в ГНС.

23 сентября Служба безопасности Украины ликвидировала в Киеве конвертационный центр с общим объемом более 1 млрд грн в год.

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.