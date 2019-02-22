Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
22.02.2019, 11:42

В Китае происходит бум корпоративных заимствований - WSJ

В Китае происходит бум корпоративных заимствований - WSJ

Китайские компании одолжили рекордную сумму. С чем это связано

С  начала года китайские компании выпустили облигации на сумму 1,07 трлн юаней ($159,2 млрд) по сравнению с 661,4 млрд юаней ($98,4 млрд) за аналогичный период 2018 года, пишет The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, это самая высокая активность за последние 10 лет. Связывают ее с ослаблением финансовых условий Пекина, направленных на поддержку бизнеса в слабеющей экономике. Народный банк Китая снижал резервные требования к банкам пять раз в течение 2018 года, чтобы простимулировать кредитование компаний. Такая либерализация, по мнению властей, должна помочь китайской экономике.

Реклама

С учетом погашения предыдущих выпусков чистый объем продаж облигаций вырос более чем вдвое и составил 392,3 млрд юаней ($58,34 млрд). Среди самых активных компаний энергетический гигант PetroChina, инвестиционная корпорация CITIC Group и производитель автомобилей BYD.

В частности, нефтегазовая компания PetroChina провела четыре размещения облигаций за полтора месяца, занимая каждый раз по 10 млрд юаней ($1,5 млрд) на пять лет - до 2024 года. Таким образом, она увеличила свой долг на 40 млрд юаней ($5,9 млрд).

Эксперты считают, что китайские компании вынуждены идти на выпуск облигаций, так как банки неохотно кредитуют частный бизнес, несмотря на прошлогоднее смягчение денежно-кредитной политики. У многих компаний низкий кредитный рейтинг и огромный объем скрытых долгов. Банки не хотят рисковать и часто отказывают в кредитах.

Такая тенденция заставила китайский бизнес находить источники финансирования другим способом - через выпуск облигаций. "Этот шаг соответствует долгосрочной цели правительства по увеличению доли прямого финансирования на рынках капитала", - рассказал экономист DBS Bank Натан Чоу.

Напомним, что в январе Китай пустил рейтинговое агентство S&P на свой рынок и планирует открыть рынок и для других международных рейтинговых агентств, чтобы стимулировать фондовый рынок.

Ранее сообщалось, что Китай стремится к "хорошему старту" для экономики.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Китай, экономика китая, рынок облигаций
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 