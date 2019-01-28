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28.01.2019, 14:48

Китай пустил рейтинговое агентство S&P на свой рынок

Китай пустил рейтинговое агентство S&P на свой рынок

Китай планирует открыть рынок и для других международных рейтинговых агентств, чтобы стимулировать фондовый рынок

Народный банк Китая сообщил о создании в Пекине дочернего предприятия S&P Credit Rating (China) в полной собственности международного рейтингового агентства S&P Global Ratings, пишет Reuters.

Согласно заявлению центробанка КНР, это решение реализуется в связи со стремлением стимулировать иностранных инвесторов диверсифицировать свои активы в юанях. Китай планирует открыть рынок и для других рейтинговых агентств.

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Ранее о своих намерениях запустить китайские подразделения заявляли Fitch и Moody's, однако финансовые регуляторы Китая пока не выдали таких разрешений.

Напомним, китайский фондовый рынок показал худшие результаты по итогам 2018 года. Убыток, по оценке  Bloomberg, составил $2,4 трлн.

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Теги: фондовый рынок, фондовые биржи, рейтинговые агентства, S&P, Китай
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