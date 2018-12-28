Фондовый рынок Китая стал худшим по итогам года - Bloomberg

Китайский фондовый рынок показал худшие результаты по итогам 2018 года. Как пишет Bloomberg, убыток составил $2,4 трлн.

Индекс Shanghai Composite упал на 25% с начала 2018-го, что является худшим показателем среди крупных рынков мира в этом году, отмечает агентство. $2,4 трлн - самая большая потеря для Китая с 2002 года, когда Bloomberg начал собирать данные.

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Кроме того, по данным агентства, средний дневной оборот на шанхайской и шеньчжэньской биржах составлял около $53,7 млрд, и это самый низкий показатель за последние четыре года.

"Ни один из секторов экономики Китая не был достаточно безопасным, чтобы оградить инвесторов от убытков... все десять отраслевых групп по индексу CSI 300 упали в годовом исчислении. Это - самый большой спад в экономике страны с 2011-го и резкий контраст по сравнению с прошлым годом, когда выросли все секторальные индикаторы", - говорится в сообщении.

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Инвесторы начали отказываться от китайских активов, констатирует Bloomberg: "В этом году было ликвидировано в общей сложности 75 китайских паевых инвестиционных фондов с акцентом на акции. Для сравнения, всего 88 таких паевых инвестиционных фондов были ликвидированы в Китае в сумме за последние 11 лет".