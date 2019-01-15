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ФСБ добилась закрытого суда над украинскими моряками - Климкин
15.01.2019, 10:40

Китай стремится к "хорошему старту" для экономики

Китай стремится к "хорошему старту" для экономики

Китайские власти сигнализируют о введении новых мер стимулирования для экономики

Китай будет стремиться к "хорошему старту" для экономики в первом квартале. Об этом говорится в заявлении Государственного комитета по делам развития и реформ КНР, сообщает Reuters.

Таким образом, государственный орган, отвечающий за экономическое планирование, сигнализировал о введении новых мер стимулирования в ближайшее время для борьбы с замедлением роста экономики.

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Сообщается, что власти Китая решили усилить мониторинг экономической ситуации и улучшить свой "резерв" экономической политики.

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Напомним, рост ВВП второй по величине экономики мира замедлился в 2018 году на фоне проведения болезненных долгосрочных структурных реформ.

Кроме того повысила неопределенность вокруг краткосрочных перспектив Китая торговая война с США. Китайский экспорт в декабре снизился максимально за два года. Это свидетельствует об усиливающемся давлении на экономику.

На днях китайские власти сообщили, что переговоры с Соединенными Штатами создали основу для завершения торговой войны между странами. До этого президент США Дональд Трамп намекнул о желании закончить торговую войну.

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Теги: торговая война, экономика китая
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