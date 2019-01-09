Трамп намерен закончить торговую войну с Китаем - Bloomberg

Президент США Дональд Трамп готовится закончить торговую войну с Китаем, чтобы стимулировать американские фондовые рынки, пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники в Белом доме.

По информации издания, экономические советники Трампа проводят кампанию по быстрому разрешению торгового конфликта. Ведь фондовый индекс S&P 500 упал на 8% с момента встречи лидеров США и Китая на саммите G20. Тогда им удалось договориться об отсрочке новых обоюдных торговых тарифов до марта 2019 года.

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На данный момент трехдневные переговоры Вашингтона с Пекином завершились на "оптимистичной ноте", но официальных заявлений пока нет, отмечает Bloomberg. По сведениям издания, сторонам удалось сблизить позиции в сферах энергетики и сельского хозяйства, но в более сложных вопросах остались разногласия.

Европейские акции, приобретенные Азией, и американские фьючерсы выросли на фоне "прорыва в переговорах", говорится в сообщении. Также пикового уровня за месяц достиг китайский юань.

Переговоры Вашингтона с Пекином по урегулированию ситуации стартовали 7 января. Как написал ранее Трамп в своем Twitter, они "проходят очень хорошо". До начала переговоров Китай сделал ряд уступок требованиям США, включая временное снижение тарифов на американские автомобили, возобновление закупок сои, обещание открыть свои рынки для большего объема иностранных инвестиций.

Напомним, что из-за торговой войны китайский фондовый рынок потерял $2,4 трлн. Негативное влияние она также оказала на акции Европы и США.