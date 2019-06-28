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28.06.2019, 08:30

В Конгрессе США одобрили еще $300 млн военной помощи Украине

В Конгрессе США одобрили еще $300 млн военной помощи Украине

Сенат Конгресса США одобрил проект военного бюджета, который предусматривает $300 млн военной помощи Украине

Сенат Конгресса США одобрил проект военного бюджета, который предусматривает выделение Украине военной помощи на $300 млн. Об этом сообщает телеканал C-SPAN.

Из этой суммы $100 млн доступны для летального вооружения. Проект направлен на предоставление Украине ракет для систем береговой охраны и противокорабельных ракет.

В Палате представителей Конгресса рассматривается своя версия проекта оборонного бюджета, которая предусматривает выделение Украине $250 млн военной помощи.

21 июня сообщалось, что Палата представителей дала зеленый свет законопроектам о бюджете на 2020 год для Пентагона, Госдепартамента, Агентства США по международному развитию (USAID) и смежных программ, в которых выделяется до $700 млн и на поддержку Украины. В законопроекте о нуждах Пентагона указана помощь Украине в сфере безопасности и обороны на уже привычном уровне $250 млн. В законопроектах о бюджете Госдепартамента, USAID и смежных программ для Украины предусмотрено $445,7 млн по программе “Международное военное финансирование”.

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Теги: пентагон, госбюджет, сенат, конгресс
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