Названы самые крупные должники по зарплате

С начала года Минюст взыскал с работодателей-должников по зарплате 356 млн грн

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На данный момент в тройку крупнейших должников по выплате зарплат входят Харьковское государственное авиационное производственное предприятие с суммой задолженности 74,5 млн грн, футбольный клуб Металлист (расформирован в 2016 году) с задолженностью 47,7 млн грн и ПАО Запорожьеоблэнерго - более 26 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции со ссылкой на замминистра Светлану Глущенко.

По данным Минюста, с начала года органами государственной исполнительной службы взыскано с работодателей-должников по зарплате 356 млн грн.

По ее словам, всего в настоящее время на исполнении государственной исполнительной службы находится 18,6 тыс. документов о взыскании зарплат на сумму 491 млн грн.

Наиболее проблемными являются предприятия-должники, которые находятся в процедуре банкротства, подчеркнула Глущенко.

По состоянию на май этого года, в топ-3 наибольших должников по зарплате входили Харьковское государственное авиационное производственное предприятие (74 млн грн), Судостроительный завод имени 61 Коммунара (30,1 млн грн) и футбольный клуб Металлист (28,6 млн грн).

По данным Госстата, по состоянию на 1 июля общая сумма задолженности зарплаты в Украине составила 2,7 млрд грн.