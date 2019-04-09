В мировой экономике начался период "синхронного замедления" - FT

Для глобальной экономики наступил период "синхронного замедление", говорится в исследовании газеты The Financial Times и аналитического центра Brookings.

Речь не идет о наступлении рецессии, но темпы глобального экономического роста снижаются, и этот процесс сложно изменить. Ключевым фактором влияния на негативные показатели являются геополитическая неопределенность и торговые войны, указывается в исследовании.

Реклама

В странах с развитой экономикой сохраняется высокий уровень госдолга, что не позволяет применять налоговый и бюджетный методы для стимулирования роста экономики.

В США падают темпы роста занятости и розничной торговли, падает деловое и потребительское доверие. В конце марта эксперты обратили внимание на инверсию кривой доходности в госбумагах США: доходность трехмесячных казначейских векселей США впервые с 2007 года превысила ставки по десятилетним гособлигациям.

Это, как указывается в исследовании Федерального резервного банка Сан-Франциско, может говорить о предстоящей экономической рецессии.

Экономический рост Европы снижается вслед за ее главным локомотивом еврозоны - экономикой Германии, отмечается в исследовании. В конце января 2019 года Министерство экономики и энергетики Германии резко ухудшило прогноз роста экономики страны с 8% до 1% в 2019 году. Основных факторов, которые могли бы повлиять на рост немецкой экономики несколько: Brexit и торговые войны США и Китая, считает министерство.

В феврале Еврокомиссия понизила оценки роста в 2019 году всех экономик еврозоны – с 1,9 до 1,3%.

В целом исследовании выделяется три основных фактора, угрожающих мировому экономическому росту.