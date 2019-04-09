В мировой экономике начался период "синхронного замедления" - FT

Для глобальной экономики наступил период "синхронного замедление", говорится в исследовании газеты The Financial Times и аналитического центра Brookings.
Речь не идет о наступлении рецессии, но темпы глобального экономического роста снижаются, и этот процесс сложно изменить. Ключевым фактором влияния на негативные показатели являются геополитическая неопределенность и торговые войны, указывается в исследовании.
В странах с развитой экономикой сохраняется высокий уровень госдолга, что не позволяет применять налоговый и бюджетный методы для стимулирования роста экономики.
В США падают темпы роста занятости и розничной торговли, падает деловое и потребительское доверие. В конце марта эксперты обратили внимание на инверсию кривой доходности в госбумагах США: доходность трехмесячных казначейских векселей США впервые с 2007 года превысила ставки по десятилетним гособлигациям.
Это, как указывается в исследовании Федерального резервного банка Сан-Франциско, может говорить о предстоящей экономической рецессии.
В феврале Еврокомиссия понизила оценки роста в 2019 году всех экономик еврозоны – с 1,9 до 1,3%.
В целом исследовании выделяется три основных фактора, угрожающих мировому экономическому росту.