Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
09.04.2019, 08:42

В мировой экономике начался период "синхронного замедления" - FT

В мировой экономике начался период "синхронного замедления" - FT

Темпы глобального экономического роста снижаются, и этот процесс сложно изменить, говорится в исследовании

Для глобальной экономики наступил период "синхронного замедление", говорится в исследовании газеты The Financial Times и аналитического центра Brookings.

Речь не идет о наступлении рецессии, но темпы глобального экономического роста снижаются, и этот процесс сложно изменить. Ключевым фактором влияния на негативные показатели являются геополитическая неопределенность и торговые войны, указывается в исследовании.

Реклама

В странах с развитой экономикой сохраняется высокий уровень госдолга, что не позволяет применять налоговый и бюджетный методы для стимулирования роста экономики.

В США падают темпы роста занятости и розничной торговли, падает деловое и потребительское доверие. В конце марта эксперты обратили внимание на инверсию кривой доходности в госбумагах США: доходность трехмесячных казначейских векселей США впервые с 2007 года превысила ставки по десятилетним гособлигациям.

Это, как указывается в исследовании Федерального резервного банка Сан-Франциско, может говорить о предстоящей экономической рецессии.

Экономический рост Европы снижается вслед за ее главным локомотивом еврозоны - экономикой Германии, отмечается в исследовании. В конце января 2019 года Министерство экономики и энергетики Германии резко ухудшило прогноз роста экономики страны с 8% до 1% в 2019 году. Основных факторов, которые могли бы повлиять на рост немецкой экономики несколько: Brexit и торговые войны США и Китая, считает министерство.

В феврале Еврокомиссия понизила оценки роста в 2019 году всех экономик еврозоны – с 1,9 до 1,3%.

В целом исследовании выделяется три основных фактора, угрожающих мировому экономическому росту.

  • Первый - потеря импульса роста в развитых экономиках, что прямо повлияет на объемы импорта и трансграничные потоки товаров.
  • Второй - ухудшение потребительских настроений и индексов делового климата, ведущее к снижению спроса и падению инвестиций в производственный капитал.
  • Третий - геополитические риски, в том числе рост популизма.
Отправить:
Распечатать:
Теги: мировая экономика, brookings
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 