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В МВД анонсировали повышение зарплат правоохранителям с февраля

Цей матеріал також доступний українською
11.01.2022, 10:31
В МВД анонсировали повышение зарплат правоохранителям с февраля - Фото
Денис Монастырский (Фото: пресс-служба МВД)

Украинским правоохранителям повысят заработную плату с февраля 2022 года, заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.

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Министр внутренних дел также отметил, что президент поручил правительству увеличить зарплаты работникам системы МВД всех категорий на 10% с 1 февраля 2022 года.

По его словам, увеличение зарплат касается не только полицейских, но и спасателей, пограничников, национальных гвардейцев и работников Миграционной службы.

Отмечается, что в бюджете на 2022 год предусмотрено дополнительно 2,8 млрд грн на повышение заработных плат в правоохранительных органах. В частности, на зарплаты сотрудникам Национальной полиции дополнительно выделено 1 млрд грн.

Монастырский объяснил, что средства для такого повышения заработных плат удалось получить благодаря спецоперации "Акциз" против нелегальной реализации подакцизных товаров с 1 ноября 2021 года.

Согласно данным Государственной налоговой службы, от борьбы с нелегальной реализации подакцизных товаров поступило в бюджет дополнительно 2,3 млрд грн за два последних месяца 2021 года.

"Моя личная позиция — все средства, дополнительно поступающие в бюджет по акцизным платежам, должны направляться на повышение оплаты труда работников системы МВД", – написал руководитель ведомства.

  • В сентябре 2021 года глава МВД заявлял, что потребует повышения зарплат полицейским. Тогда министр отмечал, что в Нацполиции зарплаты составляют в пределах 12 000-16 000 грн, с надбавками и выплатами за выслугу лет.

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Наталия Фреик
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