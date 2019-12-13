В налоговой придумали, как бороться с подделкой акцизов

Кабинет министров одобрил запуск онлайн-реестра акцизных марок для алкоголя, табака и топлива, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

“Это создаст неудобства тем производителям, которые привыкли фальсифицировать акцизные марки и буквально придумывать номерные знаки. Кроме ущерб государству, такие изобретательные “предприниматели” могут нанести серьезный вред здоровью человека, продавая некачественный продукт”, - написал он в своем Telegram-канале.

Проверить подлинность акцизной марки, ее дату и название производителя или импортера продукции можно будет на сайте Государственной налоговой службы.

На данный момент уже доступны данные о плательщиках акцизного налога на реализацию топлива.