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В налоговой придумали, как бороться с подделкой акцизов

В налоговой придумали, как бороться с подделкой акцизов
13.12.2019, 10:49

Налоговая служба выложит в онлайн реестры акцизов на алкоголь, табак и топливо

Кабинет министров одобрил запуск онлайн-реестра акцизных марок для алкоголя, табака и топлива, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

“Это создаст неудобства тем производителям, которые привыкли фальсифицировать акцизные марки и буквально придумывать номерные знаки. Кроме ущерб государству, такие изобретательные “предприниматели” могут нанести серьезный вред здоровью человека, продавая некачественный продукт”, - написал он в своем Telegram-канале.

Проверить подлинность акцизной марки, ее дату и название производителя или импортера продукции можно будет на сайте Государственной налоговой службы.

На данный момент уже доступны данные о плательщиках акцизного налога на реализацию топлива.

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алкоголь топливо акцизы табачная индустрия налоговая служба алексей гончарук акцизные марки
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