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В НАНУ назвали количество жителей Украины и сколько нужно миллиардов на новую перепись

27.01.2021, 11:36
В НАНУ назвали количество жителей Украины и сколько нужно миллиардов на новую перепись - Фото
Фото: depositphotos.com

Население Украины составляет около 38 миллионов человек. Такую оценку в интервью LIGA.net дала директорка Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАНУ Элла Либанова.

По ее словам, речь идет о понятии "постоянного населения", которое учитывает людей, которые физически находятся за границей, но не дольше, чем год подряд. Также цифра в 38 млн человек не учитывает жителей Крыма и оккупированного Донбасса.

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Согласно прогнозу Либановой, к 2050-му году в Украине останется порядка 29-30 млн жителей. До оккупации Крыма и войны на Донбассе аналогичная оценка составляла 36 млн, уточнила она.

Также она отметила, что так называемая "перепись Дубилета" была неточной.  По словам Либановой, она дает "погрешность" в три миллиона человек.

Украине крайне необходимо провести классическую перепись – последняя проходила в 2001 году, тогда как ООН рекомендует странам делать это раз в 10 лет, отметила она.

Либанова уточнила, что текущая стоимость перепись для Украины – 5 млрд грн, ожидаемое время переписи – 2023 год.

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Юрий Тарасовский, Сергей Шевчук
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перепись населения элла либанова

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