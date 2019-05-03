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03.05.2019, 16:08

В Нацбанке объяснили укрепление курса гривни

В Нацбанке объяснили укрепление курса гривни

На валютном рынке в апреле сохранялась благоприятная ситуация

Гривня укрепилась в апреле, в частности, благодаря рекордному притоку иностранных инвестиций в гривневые облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ). Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Нацбанка (НБУ).

"В результате на валютном рынке на протяжении большей части месяца превалировал ревальвационный тренд - гривна укрепилась на 2,3% м/м к доллару и 3,1% м/м к евро", - отмечается в обзоре.

Регулятор также проводил интервенции на валютном рынке для пополнения международных резервов и сглаживания чрезмерных колебаний на рынке. По итогам месяца положительное сальдо операций НБУ составило почти $300 млн, говорится в отчете.

Как отмечают в Нацбанке, на мировых финансовых рынках ситуация для развивающихся стран оставалась благоприятной из-за смягчения монетарной политики ведущими центробанками, за исключением последней декады месяца. "В конце апреля большинство валют стран с развивающимися рынками девальвировали", - говорится в обзоре.

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Теги: курс гривни, НБУ, нацбанк
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