В Нацбанке пояснили, почему дорожают продукты "борщевого набора"

Повышение цен на продукты “борщевого набора”, крупы и цитрусовые в Национальном банке (НБУ) объясняют повышенным спросом на фоне сокращение предложения. Об этом говорится экономическом обзоре недели НБУ от 3 апреля.

По оперативным данным регулятора, цены на продукты питания продолжают расти, но за последнюю неделю ажиотажный спрос уменьшился.

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“Рост цен на мясо и овощи борщевого набора можно объяснить закрытием рынков и отсутствием междугородного сообщения (соответственно, уменьшением/отсутствием предложения со стороны мелких хозяйств)”, - говорится в обзоре.

Рост цен на гречку и туалетную бумагу, которые принадлежат к своеобразным “индикаторам кризиса”, Нацбанк также объясняет ажиотажным спросом.

“Значительно подорожали продукты “антисептики” - чеснок, лук, лимоны. Ажиотажный спрос на них наблюдался и во время свиного гриппа 2009 года. Однако и девальвация гривны также оказала влияние (лимоны и чеснок преимущественно импортируются)”, - отметили в Нацбанке.

Из-за ослабления курса гривни выросли цены на лекарства, констатируют в НБУ. При этом цены на топливо снижаются в связи с падением мировых цен на нефть, отмечает регулятор.

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23 марта в сети магазинов АТБ сообщили, что повышают цены на социальные категории продуктов и товары первой необходимости на фоне роста закупочных цен поставщиков.

АМКУ начал расследование дела о возможном нарушении условий конкуренции в связи с повышением цен в супермаркетах Киева.

1 апреля в АТБ сообщили, что снижают торговую наценку на продукты первой необходимости.