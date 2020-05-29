В Нацбанке рассказали, когда ожидают пик безработицы

В Украине пик безработицы придется на второй квартал 2020 года и пойдет на спад во втором полугодии. Об этом заявил глава Национального банка Украины Яков Смолий на ежегодной исследовательской конференции НБУ и Нацбанка Польши "Рынок труда и монетарная политика".

"Мы ожидаем, что в нашей стране обусловленный коронакризисом уровень безработицы достигнет пика во втором квартале. Это - 11,5% против 8,2% в прошлом году ", - сказал Смолий.

По его словам, вместе с постепенным смягчением карантина в конце мая и восстановлением экономики безработица также пойдет на спад во втором полугодии. Однако безработица все равно останется на более высоком уровне, чем в прошлом году.

Увольнения украинцев из-за заморозки работы компаний усложнило поиск работы, ведь теперь больше людей претендуют на одну вакансию. Также стало ясно, что легкого решения проблемы трудовой миграции в Украине не будет, отмечает глава НБУ.

Часть украинцев, работавших за рубежом, решили не возвращаться на родину на время карантина. Смолий объясняет это страхом перед перспективой поиска работы в Украине.

Более полумиллиона украинцев официально оформились безработными. Такие данные Госслужбы занятости по состоянию на 20 мая.

LIGA.net провела эксперимент по оформлению пособия по безработице онлайн с помощью портала Дия. Ничего не вышло - центр занятости обещает выплаты не 1000 грн, а только 650 грн и то после карантина.

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору"