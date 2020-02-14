В НБУ готов снять валютные ограничения для бизнеса

Национальный банк Украины разрешит бизнесу покупать валюту без ограничений обязательствами по внешнеэкономическим контрактам после окончательных договоренностей с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом заявил заместитель главы правления НБУ Олег Чурий во время дискуссии в Европейской Бизнес Ассоциации, передает УНИАН.

"Правление приняло решение снять это ограничение, когда будет ясность в отношениях с МВФ", - сказал Чурий.

Однако, по его словам, разрешение свободно покупать валюту приведет к повышению волатильности на валютном рынке.