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В НБУ готов снять валютные ограничения для бизнеса

В НБУ готов снять валютные ограничения для бизнеса
14.02.2020, 09:06

По словам заместителя главы НБУ, регулятор отменит валютные ограничения для юрлиц после окончательных договоренностей с МВФ

Национальный банк Украины разрешит бизнесу покупать валюту без ограничений обязательствами по внешнеэкономическим контрактам после окончательных договоренностей с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом заявил заместитель главы правления НБУ Олег Чурий во время дискуссии в Европейской Бизнес Ассоциации, передает УНИАН.

"Правление приняло решение снять это ограничение, когда будет ясность в отношениях с МВФ", - сказал Чурий.

Однако, по его словам, разрешение свободно покупать валюту приведет к повышению волатильности на валютном рынке.

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