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В МВФ не могут назвать дату заключения новой программы с Украиной

В МВФ не могут назвать дату заключения новой программы с Украиной
13.02.2020, 18:48

В МВФ отметили прогресс Украины в реформах, но дату старта новой программы затруднились назвать

Международный валютный фонд (МВФ) отмечает прогресс Украины в проведении реформ и ожидает выполнения согласованных ранее предварительных мер для окончательного утверждения советом директоров Фонда новой программы на $5,5 млрд. Об этом сообщил представитель МВФ Джерри Райс на брифинге в Вашингтоне 13 февраля, передает Интерфакс-Украина.

"Сейчас идет очень активный диалог. Конструктивные дискуссии продолжаются", – сказал Райс.

Точную дату рассмотрения советом директоров программы для Украины он затруднился назвать.

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