В МВФ не могут назвать дату заключения новой программы с Украиной

Международный валютный фонд (МВФ) отмечает прогресс Украины в проведении реформ и ожидает выполнения согласованных ранее предварительных мер для окончательного утверждения советом директоров Фонда новой программы на $5,5 млрд. Об этом сообщил представитель МВФ Джерри Райс на брифинге в Вашингтоне 13 февраля, передает Интерфакс-Украина.
"Сейчас идет очень активный диалог. Конструктивные дискуссии продолжаются", – сказал Райс.
Точную дату рассмотрения советом директоров программы для Украины он затруднился назвать.
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Как писала LIGA.net, последним невыполненным prior action (условием) для новой программы сотрудничества с МВФ является принятие так называемого "антиколомойского закона", внесенного в парламент Кабмином в декабре. Ожидалось, что Верховная Рада проголосует за этот закон в феврале, до заседания совета директоров МВФ, на котором могли рассмотреть новую программу для Украины.
- Но закон "застрял" в финансовом комитете Рады, где претерпел серьезные изменения, которые не одобрил МВФ.
- В НБУ говорят, что Украине не принципиально попасть именно на борд МВФ в феврале, потому что уже есть staff level agreement от МВФ. Фонд может перенести "украинский вопрос" на второй-третий квартал. Что это значит для Украины, читайте в материале: Денег МВФ не будет из-за Привата и земли. Сможет ли Украина расплатиться с долгами? Разбор