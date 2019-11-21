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В НБУ невозможно решить вопрос за деньги - Рожкова

В НБУ невозможно решить вопрос за деньги - Рожкова
21.11.2019, 12:12

Коррупции в НБУ нет благодаря коллегиальной системе принятия решений, заявляет первый замглавы Нацбанка

В Национальном банке невозможно "решить вопрос за деньги" из-за коллегиальной системы принятия решений. Об этом в интервью LIGA.net сказала первая замглавы НБУ Катерина Рожкова, комментируя последние задержания бывших и действующих сотрудников Нацбанка по подозрению в коррупции.

"Я не сомневаюсь в наших процедурах: в НБУ абсолютно все построено на коллегиальных решениях. Единоличного влияния на процессы нет, и в 2014 году тоже не было, - сказала Рожкова. - Слишком уж много людей принимают участие в таких процессах, как, например, выдача лицензий финкомпаниям".

Отвечая на вопрос о задержаниях двух чиновников НБУ с реальными взятками, замглавы Нацбанка не исключила, что это мог быть чей-то заказ.

"Я думаю, здесь могло быть обычное мошенничество: люди просто решили подзаработать, а там - как получится. Ну и опять же, мы не исключаем, что это очередная атака на нашу репутацию, учитывая синхронность этих задержаний", - заявила Рожкова.

Читайте полный текст интервью - Катерина Рожкова: Дело VAB, задержания банкиров и коррупция в НБУ, которой нет

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коррупция Катерина Рожкова
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